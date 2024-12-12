遊札幌要變貴了！　市議會通過新法：2026年4月起將加徵住宿稅

▲札幌將自2026年4月開始向旅客徵收住宿稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

北海道札幌市議會11日通過新的住宿稅條例，將自2026年4月開始，向在札幌市內住宿的旅客徵收200至500日圓（約新台幣43元至107元）的住宿稅，但參與修學旅行及學校活動的旅客則不徵稅。

綜合NHK與共同社報導，札幌市議會指出，為促進觀光振興，札幌將自2026年4月起，對入住市內飯店和旅館的客人徵收住宿稅，未來一個晚上住宿費低於5萬日圓（約新台幣1萬655元）的旅客，將被徵收200日圓，而高於5萬日圓的旅客則將被徵收500日圓，不過參與修學旅行及學校活動的旅客不會受到新法的影響。

為了減輕住宿業者的徵稅負擔，札幌市政府計劃將稅收的3.5%撥款給飯店和旅館業者當作補助，以協助業者應對徵收工作。市府也表示，將積極向業者和顧客進行宣傳，確保大家了解相關的稅收條例及其實施細則，為2026年4月的實施做好準備。

值得注意的是，札幌所屬的北海道目前也正在討論針對全道範圍內的住宿旅客徵收住宿稅。若相關條例通過，札幌市的旅客將被要求同時支付北海道和札幌市的住宿稅，形成雙重稅負。報導稱，這可能對旅客的住宿選擇及當地旅遊業產生一定影響，而當局則表示將持續關注並調整政策細節。