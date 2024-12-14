超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」　2人環遊世界將近1000萬

▲好市多在全球各地備受消費者喜愛。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國倉儲式連鎖量販店「好市多」（Costco）以大量且划算的商品聞名，該公司旗下服務「好市多旅遊」（Costco Travel），去年更以29.3萬美元（約新台幣952萬元）價格，售出一筆環遊世界的郵輪行程。

在12日的財報電話會議上，好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，「我們去年最大筆的郵輪訂單，是一趟150天的環遊世界郵輪之旅，從（佛州）羅德岱堡出發，中途停靠加拉巴哥群島及復活節島等地。」

29.3萬美元的總額，包括2名旅客預訂的郵輪最高級「主人套房」（Owner’s Suite）、1.3萬美元船上消費額、2.5萬美元好市多購物儲值卡。但目前尚不清楚，是哪間郵輪公司負責營運這趟行程。

米勒奇普表示，好市多旅遊「提供各式各樣的假期方案，包括汽車租賃、飯店、航班與其他旅遊相關服務。除了極具吸引力的價格，我們的許多商品還包括好市多購物儲值卡，作為向好市多預定（行程）可享有的額外價值。」

事實上，好市多旅遊的租車服務也成效斐然，「去年，我們售出的租車服務，足以填滿美國好市多的停車位8.5次。」

截至今年第一季末，好市多在美國的分店已有600多間，在其他國家也有超過270間。根據12日財報會議，好市多今年第一季度收益621.5億美元，其中約609.8億美元來自淨銷售，11.7億美元來自會員年費。根據好市多數據，他們目前約有1.388億名會員。