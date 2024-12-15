桃園南昌動物保護教育園區啟用　委託亞洲大學獸醫系運營管理　

▲桃園南昌動物保護教育園區啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市南昌動物保護教育園區14日舉行啟用揭牌。市長張善政表示，南昌動物保護教育園區提供流浪動物認養服務，同時具備完善的醫療照護功能，委託亞洲大學獸醫系運營管理，借重其專業團隊確保動物健康與福利，期望未來成為連結毛小孩和愛心家庭的重要橋樑，市府也將持續推動更多友善動物政策，致力打造動物友善城市。

▲桃園南昌動物保護教育園區啟用。（圖／市府提供）

市府農業局長陳冠義表示，南昌動保園區內包含桃園市犬貓市區認領養中心、動物醫療中心、寵物友善專區，以及動物保護處的動物保護課、動物管制課與寵物及產業管理課，是提供市民各項寵物相關服務的行政園地。園區亦提供待認養犬貓健康篩檢、專業的事先行為訓練，以及後續醫療及飼養行為問題諮詢，打造全國公立動物收容所推動犬貓認養流程標竿。

桃園市政府動保處表示，園區內設置動物醫療中心，空間規劃包含候診區、接待櫃檯、調劑室、領藥區、診間、X光室、超音波室、手術室、住院區、檢驗區、手術麻醉恢復等待區、隔離區等一應具全。

初期將以公益性質營運，執行內容包括犬貓認養展示前診療、重大動物傳染病檢疫、檢驗及預防保健、醫療諮詢等，尤其狂犬病防檢疫為重點工作項目，同時扮演建立公共衛生重要功能角色，後續會陸續規劃針對已領養的動物開辦定期駐點排程門診或專科門診、施打疫苗、寵物登記、絕育或醫療諮詢等服務，並可成為動物收容所醫療領域的獸醫教學場域，提升收容所獸醫醫療水平。

桃園市南昌動物保護教育園區位於桃園市桃園區向善街120-1號，歡迎民眾帶毛小孩一起來玩，相關訊息請見桃園市政府動保處官網。