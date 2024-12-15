▲市議員張碩芳表示，年輕爸媽容易受到歧視和排斥。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市為愛勇敢文教協會與台灣陪產員發展協會，13日在桃園北區婦女館舉辦「性別平等與青少年父母：CEDAW 的理念與實踐」論壇，探討桃園區年輕爸媽面臨的困境，並倡導如何將 CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)理念融入相關服務，期促進社會對年輕父母的理解和接納。

此次論壇，由勵馨基金會桃園分事務所賴文珍主任主持，與談人包括彈性自學方案老師陳韋翰、郭素珍教授，以及市府婦幼局婦女發展科長江幸子、社會局少年科長陳資穎、教育局校安室林光偉專委等人士。

▲桃園探討年輕爸媽面臨困境、促進CEDAW理念與實踐

市議員張碩芳出席活動表示，現今社會普遍存在對未成年性行為的負面觀感，導致年輕爸媽容易受到歧視和排斥。張碩芳強調，應以關懷取代譴責，提供年輕爸媽更多支持和協助，幫助他們克服生活中的挑戰，讓桃園市成為一個對年輕爸媽更友善和包容的城市。

與談人並分享桃園區年輕爸媽面臨的多重困境，包括關係缺失、育兒挑戰、社會偏見等問題，並檢視了桃園區現有的支持服務和資源網絡，例如青聽村方案、政府婦幼政策等，並探討如何改善服務品質和可近性。

婦幼局婦女發展科江科長介紹CEDAW 公約的內容和精神指出，1979（民國68）年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約簡稱CEDAW」，並在1981（民國70）年正式生效，其內容詳列各項性別平等權利，包含參與政治及公共事務權、參與國際組織權、國籍權、教育權、就業權、農村婦女權、健康權、社會及經濟權、法律權、婚姻及家庭權等；並探討 CEDAW 原則如何應用於年輕爸媽服務，例如確保年輕媽媽的受教權、協助她們重返校園或職場等。