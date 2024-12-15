張善政就職二週年前夕　聽到「這句話」瞬間笑了

▲獅子會300B3區獅友曾家華(右二)公開呼籲市民朋友，支持張善政(右六)再連任。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區與桃園市政府社會局，14日於八德區來福星餐廳，共同舉辦「希望城市、愛滿桃園」年終關懷餐會活動。桃園市長張善政應邀出席活動，與活動中的獅友、應邀民眾互動熱絡；300B3區關懷並號召各分會弱勢委員會主席曾家華，公開呼籲市民朋友，支持張善政再連任，聽到「這句話」張善政瞬間笑了！

國際獅子會300B3區有3000多名獅友，「希望城市、愛滿桃園」年終關懷餐會，GST協調長蘇俊宇獅友、救助飢餓委員會主席葉志誠獅友、關懷並號召各分會弱勢委員會主席曾家華等精心規劃下，獲得許多獅友響應，熱絡捐助活動經費。出席活動的張善政稱許300B3區獅友們，年年做公益、且「年頭做到年尾」，令人感動。

由於，張善政出席300B3區的公益活動，從不缺席！關懷並號召300B3區各分會弱勢委員會主席曾家華「以桃園有這麼好的市長」，公開呼籲市民朋友，支持張善政再連任，亦使張善政是否參選2026桃園市長引發關注！

據指出，12月25日是張善政就職二週年，市府於本月11日公布《TVBS民調中心》的最新民調指出，桃園市民對張善政擔任市長以來的施政表現，有53%表示滿意，較今年1月就任滿一年時的45%提高8個百分點，不滿意比例為12%，降低7個百分點，另外35%的市民沒有表示意見。

不過，綠營人士認為，張市府團隊治理市政以來，並不接地氣，且對桃園實質建設亦未有前曕規劃，許多公共建設的進展和政策推動，多半是延續前鄭市府團隊任內規劃和推動，相信關心地方發展的市民朋友，自有定見。