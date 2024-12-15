桃園獅子會300B3區年終關懷餐會　張善政肯定做公益年頭做到年尾

▲張善政肯定獅子會300B 3區做公益從年頭做到年尾。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區與桃園市政府社會局，14日於八德區來福星餐廳，共同舉辦「希望城市、愛滿桃園」年終關懷餐會活動，邀請弱勢家庭、身心障礙與老人機構的住民、兒童及少年機構孩童近千人參與。市長張善政肯定獅子會300B 3區做公益，年年從年頭做到年尾，展現強大的正能量。

張善政表示，國際獅子會300B3區成立以來，推動公益不遺餘力，感謝總監周矢綾與救助飢餓委員會主席葉志誠帶領獅友們無私奉獻，致贈關懷金予弱勢家戶，透過象徵吉祥的紅包及暖心毛毯，在寒冬中為需要幫助的人帶來溫暖與希望，讓桃園處處有溫暖。

由於，300B 3區獅友們熱絡贊助這場年末的公益經費，捐款的獅友人數多達60多人，以10人為一組，輪番上台並自行帶著捐贈經費的感謝狀和張市長合影，張市長並由總監周矢綾陪同，代表致贈關懷金、伴手禮及聖誕卡給出席的大小朋友。

▲捐款的獅友輪番上台並自行帶著捐贈經費的感謝狀和張市長合影。（圖／記者楊淑媛攝）

國際獅子會300B-3區總監周矢綾表示，感謝獅友們展現善心，GST協調長蘇俊宇獅友、救助飢餓委員會主席葉志誠獅友、關懷並號召各分會弱勢委員會主席曾家華等精心規劃，發揮「希望城市，愛滿桃園」的精神，本（113）年度募款額度更勝以往，提供弱勢群體更多溫暖，國際獅子會300B-3區將持續為社會貢獻，讓這座城市充滿愛與關懷。

社會局表示，桃園市共有30家身心障礙福利機構、67家老人福利機構、8家兒少福利機構及15處家庭服務中心，為讓服務對象及弱勢家庭感受社會溫暖及年節氣氛，特別舉辦「希望城市、愛滿桃園」年終關懷餐會活動，由國際獅子會300B3區公益捐贈，並以關懷感恩餐會形式。