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桃園加速舊城再造　自拆海砂屋「最高補助20萬」

▲桃園加速舊城再造

▲桃園加速舊城再造，將成立桃園住都中心。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為加速桃園都市更新腳步，桃園市政府都市發局提送「住宅及都市更新中心設置自治條例」，以及「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」等2案，爭取市議會支持，13日經市議會三讀通過，114年第一季桃園住都中心可望掛牌，桃園將成為繼雙北後第3個掛牌住都中心的直轄市。

▲桃園加速舊城再造

▲海砂屋自拆最高20萬補助。（圖／都發局提供）

市府都發局說明「桃園市社會住宅服務中心」修正更名為「桃園市住宅及都市更新中心」，未來將導入企業化管理模式，引入民間專業人才，短期將與住宅處、都市更新專案辦公室共同培訓都更人才、行銷都更政策及舉辦都更說明會，並協助民間公開徵選實施者，中長期則以擔任公辦都更實施者 、投資都市更新事業為目標，以加速桃園都更進程。

都發局另就「高氯離子(俗稱海砂屋)鋼筋混凝土建築物處理自治條例」進行說明，0403地震後全桃園老舊建物安全備受重視，被認定為海砂屋的案件，現行法規並未有相對應的處置，本次新訂海砂屋的停止使用、拆除標準等明確規範，並給予海砂屋主自拆誘因，最高新台幣20萬元的補助。

桃園市政府積極推動舊城再造，此次透過立法成立住都中心，並授權都更服務範疇，加強海砂屋案件之管理，協助加速拆除重建，亦將持續到各需求社區辦理說明會，盼多管齊下，讓市民可透過專責單位獲取最適宜的都市更新協助方案。

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