▲桃園住戶線上填寫「就是要你管」問卷，可抽機票等大獎。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為讓桃園成為現代化城市，桃園市政府積極推動污水下水道建設，為透過民眾的回饋來檢討改進並提供更好的服務品質，即日起舉辦「就是要你管」問卷活動，線上填問卷即可獲得禮卷及再抽大獎活動，活動期限至114年12月31日止。

市府水務局12日表示，只要是桃園市內門牌的房屋所有權人或其直系親屬就可以填寫問卷，活動網頁為(https://www.wrbtycg.tw/win/)，登入連結(https://www.surveycake.com/s/lgYkx) 線上填寫問卷，前5,000名填寫完問卷的民眾可額外獲得50元全家超商電子禮券，並依問卷填寫累積的份數，提供不同的抽獎機會：

1. 每累積5,000份，抽出450份面額500元全家超商紙本禮卷，抽中禮券者還可以繼續抽機票及iPhone。

2. 累積達10,000份，抽出沖繩來回機票1組。

3. 累積達20,000份，抽出沖繩來回機票2組。

4. 累積達30,000份，抽出釜山來回機票3組。

5. 累積達40,000份，抽出大阪來回機票3組。

6. 累積達50,000份，抽出東京來回機票3組、iPhone 16 256 GB 2支。

水務局表示，截至113年10月底，桃園市污水下水道用戶接管戶數已突破24萬戶，從升格前3.11%提升到26.06%，11年來成長將近八倍，在用戶接管工程成長的同時，也希望藉由問卷調查來了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以符合民眾的期待，讓污水下水道系統的推動更加順利，期許藉由各系統同步大量推動，讓「公共污水下水道普及率」光速提升。