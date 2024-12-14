新北野菜食農風味體驗　營養師探原民傳統作物

▲新北市農業局與原住民族行政局辦「原民野趣－野草風味體驗課程」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與原住民族行政局今（14日）在三峽Lipahak野菜園區辦理「原民野趣－野草風味體驗課程」，透過農園採集、品嚐野草茶，讓參與者深刻體會原住民傳統作物與原生野菜的價值與文化故事。想親自體驗原住民特色農園魅力與食農教育樂趣的民眾，可至「新北新原鄉」臉書粉專關注最新課程資訊。

三峽Lipahak野菜園區是一處結合文化與生態的教育基地，園內保留了傳統茅草屋與自然景觀，成為難得一見的原住民文化體驗場域。本次課程由農業局協助媒合講師及營養師至農園上課，由三玉號野草茶創辦人蘇立中老師帶領學員認識原住民常用的野草食材，並在採集過程中學習植物的特性與食用方法。例如洛神、高粱和菜豆等的相關知識，洛神花不僅以其鮮紅色澤與酸甜風味廣為人知，更是高維生素C與抗氧化成分的天然來源。

▲三玉號野草茶創辦人蘇立中老師帶領學員認識野草食材。

蘇立中說，高粱則以其耐旱性與多功能用途備受推崇，無論是釀酒、製粉或作為餵養牲畜的飼料；菜豆作為傳統作物，不僅營養價值高，適應性強的特點，適合種植在多樣環境。學員透過近距離觀察這些植物的生長與用途，也了解這些作物營養價值，進而用在食譜規劃。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市推動永續城市、農業共好的農業健康市/式，跨局處合作推動食農教育，持續輔導農場並設計特色教案、媒合學校至農場實作，讓食農教育向下扎根，同時也將食農教育擴展到原住民特色農園，融合文化與農業知識。相關資訊請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專，隨時掌握最新食農教育課程與場域資訊。

▲在採集過程中，學習植物的特性與食用方法。例如洛神、高粱和菜豆等相關知識。