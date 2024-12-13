新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

▲新北包種茶比賽茶優良獎92折購買優惠到12月15日。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市包種茶日前上市，12月14、15日在台北市希望廣場辦理展售會，消費滿額贈品茗杯及好茶巾，比賽茶優良獎92折購買優惠只到12月15日，包種茶冷泡、熱泡都合適，新北市農業局歡迎民眾選購具有清新花香的百萬冠軍茶。

農業局表示，包種茶屬部分發酵茶，素有「百萬冠軍茶」之美譽。新北市是北臺灣最主要的包種茶產地，包含坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區。新北市茶師透過精湛且專業的製茶技術，茶葉經採摘後透過萎凋、攪拌、炒菁、揉捻等複雜又細緻的步驟，巧妙製作出外觀緊結條索狀、茶湯水色蜜黃碧綠透亮的包種茶，且入口滋味圓滑甘醇鮮爽，充滿蘭花、七里香、茉莉花、梔子花、野薑花等特殊花香。同時，包種茶諧音「包中」，可以給考生帶來「包準考中」、金榜題名的祝福，也推薦贈送給親友，表達求職、求子、求姻緣順利成功的好彩頭。

▲民眾逛展售會可購買特色茶產品。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，新北特色茶品將於12月14、15日在臺北市希望廣場展售，現場可以品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與花香，感受清新圓滑的茶湯韻味。凡至冬茶展售會每日消費滿3,000元就可獲得品茗杯，滿5,000元加贈好茶巾，邀請民眾到冬茶展售會品好茶、逛市集。

坪林區農會表示，12月15日前購買冬季比賽茶優良獎享92折優惠，購買10盒就送1張500元農會商品禮劵及1瓶茶籽碗盤洗潔慕斯，購買20盒送3張禮券及3瓶洗潔慕斯，歡迎民眾把握冬茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品嚐鮮。

農業局長諶錫輝表示，新北市政府致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，今年度本市青年茶師參加全國製茶技術競賽，代表新北奪下第12座全國冠軍，充分展現新北青農力。更多活動可在「新北市農業局稼日蒔光」臉書了解更多資訊。

▲新北市包種茶日前上市，12月14、15日在台北市希望廣場辦理展售會。