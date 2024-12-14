百虎百福延平喜辦虎爺博杯賽　府城虎城福誠尋找有緣人

▲府城六合境開山王廟，協同台南市文化局，舉辦「百虎百福、府城虎城福城」文化系列活動，讓這個週末充滿在地文化藝術的祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

府城六合境開山王廟，協同台南市文化局，結合眾多在地傳統工藝名師，舉辦「百虎百福、府城虎城福城」文化系列活動，讓這個週末充滿在地文化藝術的祝福。

台南古為全台首府，也是傳統信仰中虎爺的故鄉，以「府城虎城福城」的台南古城節文化活動，至今已舉辦至第六屆，也讓棲息於府城中虎爺被更多人看見。

文化局表示，本次活動中最吸引眾人目光的主角就是有著逗趣英文名稱的「喬治虎爺」，延平郡王祠供奉這尊虎爺是由府城傳統工藝「茄苳入石柳」的劉進文藝師雕刻而成，因為蹲坐的模樣可愛並持拿金元寶，酷似招財蟾蜍，所以被戲稱台語諧音的「喬治」，經擲杯詢問後應允這個外國名稱，人氣十足。

這次特地邀請劉進文藝師以「喬治」的樣貌製作浮雕工藝作品，舉行「福氣攏來、喬治虎爺浮雕博杯賽」，讓虎爺與民眾同歡迎福氣，期待有緣的民眾可以把「喬治」的分身浮雕帶回家。

除了博杯活動，這一次還準備了許多精彩的傳統文化活動，包含市集活動、億載國小的戰鼓表演、台南400虎符版畫拓印、劉進文現場雕刻、宋健誠手捏陶虎教學、李國殿現場揮毫、還有虎扇手繪教學與盆景示範教學等，民眾可充分體驗虎爺信仰與府城傳統工藝。