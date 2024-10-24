台灣設計展藍晒圖展區　首波巷仔Niau與HOYA小虎爺雙貓出擊

▲藍晒圖文創園區萬聖節活動即將熱鬧登場，期間限定版虎爺「巷仔Niau」也將來到藍晒圖參加變裝派對，還有變裝市集與寵物遊行，免費小虎爺面罩等來拿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藍晒圖文創園區萬聖節活動即將於10月26日至10月27日熱鬧登場，期間限定版虎爺「巷仔Niau」也將來到藍晒圖參加變裝派對，還有變裝市集與寵物遊行，免費小虎爺面罩等你拿！

同時10/26當天台灣設計展也同步開幕！精彩展覽外更有皮克敏專屬攤位展出！各種裝置藝術創意又有趣，現場演出精彩不斷，藍晒圖這個週末好熱鬧！邀請民眾一同前來打卡、抽糖果、拿獎金！活動內容亮點豐富多元，絕不容錯過！

愛Niau人士們有福囉！在台南市文化局的支持下，台南400巷仔Niau再次回到藍晒圖文創園區囉，虎爺以保佑財運聞名，更有「兒童的守護神」一說，響應台南萬神節，本次巷仔Niau將戴上虎爺面具變身為虎爺巷仔Niau來到園區！超萌外型預計將引起一波追貓風潮，而園區更加碼推出凡十五歲以下的小朋友，都可以免費領取HOYA小虎爺面罩（每日限量發放，打卡贈送），戴上面罩後與巷仔niau拍照打卡，高達23次的抽獎機會參加抽糖果、抽獎活動，糖果拿到手軟，總獎品價值超過數萬元！此外，下午的變裝遊行與市集將帶來更多歡樂氣氛，大小朋友與毛孩們趕快搞怪變裝，一起來藍晒圖同樂！

▲主辦單位特別去開基武廟祈求百年虎爺同意，希望這次能讓更多小朋友來藍晒圖玩認識台南巷仔Niau。

而10月26日至11月10日，更是台灣最盛大的台灣設計展開展，藍晒圖文創園區為最接近主展區的衛星展區之一。本次現場將展出「坐看」展覽，集結23位新生代設計師展出11組獨特創作。展現年輕設計力量的無限可能，而皮克敏也將蒞臨園區設置期間限定攤位，此外，11月3日還將與在地知名品牌MAP合作推出快閃造型體驗店，讓民眾在感受設計魅力的同時，享受獨特的造型變身。

邀請大家10/26-11/10號來到藍晒圖文創園區 不論是追逐貓咪、參加萬聖節變裝活動，還是欣賞台灣設計展的創意展品，台南市政府文化局與藍晒圖文創園區在這個秋季為大家準備了一系列驚喜與活動。每個週末，園區內更會舉辦創意設計市集和街頭藝人表演，歡迎全家大小來到藍晒圖，一同玩樂、一起嗨！歡度台南400慶典！