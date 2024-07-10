「天貺節」迎虎爺生日！民俗專家曝3招補財庫　4生肖可改運化煞

▲農曆6月6日「天貺節」是虎爺聖誕。（圖／廖大乙提供）

記者柯沛辰／綜合報導

7月11日剛好是農曆6月6日「天貺節」，是一年中陽氣最旺的日子，也是「下壇將軍」虎爺生日。對此，民俗專家廖大乙表示，當天是玉帝下凡賜福的日子，民眾可以把握機會改運、補財庫，也建議當天沖煞的馬、兔、鼠、雞共4個生肖捐血、佈施，改善磁場。

根據《自由時報》報導，廖大乙建議，如果覺得上半年漏財或欠業績，可以在這天早上7點到下午5點，取出個人私章或公司大小章，向著東方曬印章15分鐘（一刻），因為曬印台語諧音是「曬運」，讓財運旺起來。

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由於「天貺節」當天也是虎爺聖誕，廖大乙提醒，民眾可以到廟裡拜拜，帶上生鴨蛋及三層肉當作供品，因為鴨蛋台語諧音是「押煞」可鎮煞避邪，三層肉則代表天地人，表示真心誠意祝壽，也可同時向虎爺求財，祈求補財庫、工作順遂。

至於如何向虎爺求財？大部分虎爺的神龕旁可看到一小碗水，裡頭通常放有1元、5元、10元零錢，俗稱「錢水」，民眾祭拜後可以拿等值零錢「換錢水」，將錢母放入紅包袋，但切記紅包不可封口，再放入自己錢包，隔年再還願。

▼民俗大師廖大乙提醒，當天有4生肖沖煞，可捐血佈施改運。（圖／廖大乙提供）

楊登嵙過去曾提醒，從水中換來的硬幣，記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶，但千萬記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。

楊登嵙說，虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可讓民眾放名片，保佑事業一切順利，遠離職場小人。還有俗諺說「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，若廟宇有開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候也可以唸出這兩句俗諺，聚集更多財氣。

▼命理師楊登嵙。（資料照／楊登嵙教授提供）