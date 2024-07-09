　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

▲水里虎爺將軍誕辰遶境祈安活動日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲水里虎爺將軍誕辰遶境祈安活動日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉天聖宮主祀天上聖母媽祖座下「虎爺」，為在地重要信仰神明，地方人士並籌組水里虎爺會並興建虎爺廟、成立公益救難協會，持續12年愛心行善不間斷，7日也舉辦遶境祈福為虎爺祝壽，庇護境內闔家平安。

南投縣政府指出，水里虎爺長年護持鄉里、保佑生靈，獲天上聖母敕封「水里虎爺大將軍」，每年農曆6月6日為其誕辰，水里虎爺會舉辦系列祝壽活動，7日（農曆6月2）日的水里遶境祈福視為重頭戲，由虎爺大將軍神轎率領陣頭浩蕩出巡。

▲水里虎爺將軍誕辰遶境祈安活動日前登場。（圖／南投縣政府提供）

遶境前的祝壽開香大典，由縣長許淑華擔任正獻官開香，縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑，水里鄉長葉銘豐、水里虎爺會會長高正乙，大總理杜柏蒼，副會長曾宇成、蕭志全、陳原平、王亮凱，財務長何美珍，執行長詹淵州，秘書長朱國榮，以及眾多虎爺信徒都與祭，場面莊嚴隆重；許淑華特別感謝虎爺大將軍庇佑地方，水里虎爺會及公益救難協會長期投入愛心行善的義行。

▲水里虎爺將軍誕辰遶境祈安活動日前登場。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，水里虎爺的信眾合力成立公益救難協會後，在水里、集集、信義、魚池四鄉鎮投入急難救助、喪葬補助、物資濟助、冬令救濟，及各國中小學獎助學金發放，還辦理「EMT-1」初級救護技術員混成式教育訓練，進而提昇會員素養及內涵，共同傳播善的種子，無私、奉獻的精神也喚起更多的善心，嘉惠許多貧困疾苦的家庭，以名副其實的愛心公益發揚虎爺鎮守山川、佑我黎民的神威。

ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

林業保育署南投分署偕丹大布農協會　發展人倫生態旅遊

青年議事體驗營登場！　AI培訓新技能...彰化50高中生扮議長問政

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

友善關懷協會孩童參訪台東警分局　宣導安全觀念

刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳　9日開展

「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」中秋月餅禮盒結合經典畫作

台東縣海端鄉小水力發電結合微電網設施　打造綠能部落

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

林業保育署南投分署偕丹大布農協會　發展人倫生態旅遊

青年議事體驗營登場！　AI培訓新技能...彰化50高中生扮議長問政

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

友善關懷協會孩童參訪台東警分局　宣導安全觀念

刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳　9日開展

「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」中秋月餅禮盒結合經典畫作

台東縣海端鄉小水力發電結合微電網設施　打造綠能部落

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

即／台南透天厝驚傳瓦斯氣爆起火

新北失業勞工子女就學補助開跑　最高可領35.8K

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　南投警助返家

鄭文燦涉貪撤銷交保　桃院重審時間曝

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」

鋰電池自燃起火造成透天厝損失

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視南消第七大隊辦理自我療癒講座

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

國姓咖啡節7／13、14登場邁入第9年

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

更多熱門

相關新聞

到南投旅宿自備盥洗用品　各有好康

到南投旅宿自備盥洗用品　各有好康

南投縣環保局積極推動垃圾源頭減量，並於今年擴大辦理「南投綠旅‧減塑好行」活動：全國民眾即日起到南投縣合作旅宿業者或縣內任一間旅宿店家，只要自備旅宿盥洗用品住宿並拍照，上傳至環保局臉書粉絲團（活動專頁），就有機會抽中最大獎咖啡機等豐富獎品，在旅行享樂的同時也能實踐環保、為愛護地球盡一份力。

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

水里、魚池508弱勢生獲台電電廠獎助學金299萬

水里、魚池508弱勢生獲台電電廠獎助學金299萬

埔里宮廟遶境大亂鬥！警急噴辣椒水壓制

埔里宮廟遶境大亂鬥！警急噴辣椒水壓制

淡水清水祖師陣頭互嗆　15歲少年亮刀助陣

淡水清水祖師陣頭互嗆　15歲少年亮刀助陣

關鍵字：

水里鄉虎爺誕辰遶境

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面