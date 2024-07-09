連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

▲水里虎爺將軍誕辰遶境祈安活動日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉天聖宮主祀天上聖母媽祖座下「虎爺」，為在地重要信仰神明，地方人士並籌組水里虎爺會並興建虎爺廟、成立公益救難協會，持續12年愛心行善不間斷，7日也舉辦遶境祈福為虎爺祝壽，庇護境內闔家平安。

南投縣政府指出，水里虎爺長年護持鄉里、保佑生靈，獲天上聖母敕封「水里虎爺大將軍」，每年農曆6月6日為其誕辰，水里虎爺會舉辦系列祝壽活動，7日（農曆6月2）日的水里遶境祈福視為重頭戲，由虎爺大將軍神轎率領陣頭浩蕩出巡。

遶境前的祝壽開香大典，由縣長許淑華擔任正獻官開香，縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑，水里鄉長葉銘豐、水里虎爺會會長高正乙，大總理杜柏蒼，副會長曾宇成、蕭志全、陳原平、王亮凱，財務長何美珍，執行長詹淵州，秘書長朱國榮，以及眾多虎爺信徒都與祭，場面莊嚴隆重；許淑華特別感謝虎爺大將軍庇佑地方，水里虎爺會及公益救難協會長期投入愛心行善的義行。

許淑華指出，水里虎爺的信眾合力成立公益救難協會後，在水里、集集、信義、魚池四鄉鎮投入急難救助、喪葬補助、物資濟助、冬令救濟，及各國中小學獎助學金發放，還辦理「EMT-1」初級救護技術員混成式教育訓練，進而提昇會員素養及內涵，共同傳播善的種子，無私、奉獻的精神也喚起更多的善心，嘉惠許多貧困疾苦的家庭，以名副其實的愛心公益發揚虎爺鎮守山川、佑我黎民的神威。