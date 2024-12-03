　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從虎爺變成的巷仔Niau　榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

▲2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，可愛淘氣造型引起討論，承載台南文化元素的設計，不但成為活動最佳代言，更獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。

▲2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Taiwan Design BEST 100由關注設計、風格領域的《Shopping Design》成立，是近年台灣設計圈十分具影響力、指標性的獎項之一，每年會由編輯部依據當年度的觀察，挑選出100件最精彩且值得分享的設計案例，頒予年度獎項肯定設計師的巧思與行動。

「巷仔Niau」是繼去年大地藝術季後，台南市文化局再一個重量級的得獎作品；此次作為2024台灣文博會-台南概念展區內展間之一的「人文實驗室」，以「神遊織都」為主題，由台南在地藝術家楊育維、陳豪恩以及在地企業「仁美商標」攜手合作打造，呈現台南在信仰、工藝與居民日常生活所承載的文化內涵，也獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」的「年度在地文化新演繹」獎。

▲2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，「巷仔Niau」除了造型討喜以外，作品身上包括俗稱「鯤鯓」的濱海沙洲、還有荷蘭帆船、老鼠等重要意象，具體而微地點出台南與大航海時期的連結，相當富有創意，連素來「貓毛」的台南人都很買單。「巷仔Niau」的初始設計並非現在的樣子，最早設計團隊是以虎爺發想，並且以橘紅色為主色調，設計成「大貓」的意象，然而缺乏與台南的連結及特色，使進度陷入僵局。

▲2024台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」，獲選2024年度「Taiwan Design BEST 100」「年度設計」獎，彰顯台南作為台灣文化首都的高度與意涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後續討論過程中，局長謝仕淵以其歷史專業視角，提出成大歷史系助理教授簡宏逸，對麒麟尾貓在17世紀海上貿易中移動的相關研究，因此創造出將台南、貓與大航海時代海上貿易等緊密連結的關鍵文化元素，設計團隊在文化局的協助下重新設計與修改，可愛討喜又能凸顯文化高度的巷仔Niau因而誕生，並成功在2024台灣文博會上亮相，也成為眾多市民喜愛的台南吉祥物。

文化局強調，「巷仔Niau」成功地帶出台南品牌，也受到各界的歡迎跟肯定，更有不少民意代表要求作為台南的城市IP。未來將在此次獲獎的肯定基礎下，繼續發揮影響力，預計年底還將有另一波的活動，歡迎市民朋友與全國民眾拭目以待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小六生遭警帶走　家長申請「教師不當管教」調查
18歲女護專生遭撞亡　校方：她是班上開心果
劉雨柔被爆分手球星　297字開罵：賤人
安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天
為中風嬤選擇念長照...18歲女護專生車禍亡　阿嬤悲求見最後
快訊／大逆轉！彰化警輕生亡　家屬發聲：無關霸凌
林靖恩賣了李坤城房產　「10年超爽月領金額」曝光
快訊／電腦王阿達、瘋先生遭刑事局逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

響應台南400　郭國文、林俊憲促黃金地帶興建台南歷史博物館

重視醫療事故關懷！慈院9成潛在爭議無糾紛　獲標竿機構獎

縣警友會致贈香瓜表感謝　屏東警察甜在心頭

快訊／國道1號南下311公里台南安定段驚傳火燒車　幸無人員傷亡

營造友善職場　雲嘉南計9單位獲金展獎

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段　4車追撞1人受傷

打造全台苦茶油產業第一品牌！花蓮卓溪苦茶油食品加工廠啟用

高鐵台南站關懷原鄉　義助弱勢長者樂遊台北

從虎爺變成的巷仔Niau　榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞

海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

響應台南400　郭國文、林俊憲促黃金地帶興建台南歷史博物館

重視醫療事故關懷！慈院9成潛在爭議無糾紛　獲標竿機構獎

縣警友會致贈香瓜表感謝　屏東警察甜在心頭

快訊／國道1號南下311公里台南安定段驚傳火燒車　幸無人員傷亡

營造友善職場　雲嘉南計9單位獲金展獎

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段　4車追撞1人受傷

打造全台苦茶油產業第一品牌！花蓮卓溪苦茶油食品加工廠啟用

高鐵台南站關懷原鄉　義助弱勢長者樂遊台北

從虎爺變成的巷仔Niau　榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

賈靜雯離婚再嫁修杰楷「太lucky」被說很難聽！反應太真實 首回應

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

保障勞工、公務員　民眾黨擬訂反霸凌專法：草稿已完成

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

南韓國防部欲擴大間諜罪適用範圍　以完善強化國安法制

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

地方熱門新聞

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

即／中壢汽車維修廠房失火　火舌竄出濃煙沖天

台南市刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

泰國國慶首移師桃園舉辦　蘇俊賓感謝在桃泰國人

巷仔Niau榮獲2024「BEST 100」年度設計大獎肯定

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段4車追撞1人受傷

屏東婦身收入不穩定 內埔警+善心人士伸援手

歡慶8周年！黑沃咖啡莊園咖啡分享會　頂級藝伎1杯千元被秒殺

探索生命與社會關懷　中山醫大首屆全國醫學人文競賽揭曉

廢棄老竹粉碎再利用　新北綠竹筍永續經營

台南東區長榮路大樓地下停車場車主充電引濃煙

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

高鐵台南站關懷原鄉義助弱勢長者樂遊台北

更多熱門

相關新聞

花蓮購物節直播抽大獎　13萬人再拼加碼大禮包

花蓮購物節直播抽大獎　13萬人再拼加碼大禮包

今年花蓮購物節「購物頻感覺：Feeling GOOD,Shopping GOODS」迎接盛夏活動於11月17日完美落幕，原訂自6月1日起為期12週，吸引民眾及遊客踴躍參加，特約店家逾2,000家，消費登錄筆數12萬6,197筆、累計消費金額超過4億元，逾300名幸運兒獲得最新iPad、iPhone、石頭掃地機器人等熱門家電大獎，26日由縣長徐榛蔚直播抽出今年活動的全期加碼大禮包，讓所有的消費登錄民眾擁有再一次獲獎機會。

快訊／財神來了！統一發票9、10月中獎號碼出爐

快訊／財神來了！統一發票9、10月中獎號碼出爐

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

花得開心購物節第2次抽獎　蘋果桌機帶回家

花得開心購物節第2次抽獎　蘋果桌機帶回家

花蓮節電購物節開跑　45項大獎等你帶回家

花蓮節電購物節開跑　45項大獎等你帶回家

關鍵字：

虎爺巷仔NiauBEST 100大獎

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」去世

女兒出道！　AV女優引退了　

今年冬天恐更冷　原因曝光

12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉不婚不生幸福一生

「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角

劉雨柔2原因切心分手！　球星男友和前女友勾勾纏

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面