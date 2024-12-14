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遭爆「提拔」特助當原民會委員　伍麗華反擊：高金素梅說謊政客

▲民進黨立委伍麗華轟無黨籍立委高金素梅是說謊政客。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委伍麗華轟無黨籍立委高金素梅是說謊政客。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

無黨籍立委高金素梅昨（13日）爆料民進黨立委陳瑩與伍麗華將自己的特助、樁腳「提拔」成為年薪135萬的原民會委員，她直言，根本是在霸凌14個原民族群同胞。對此，伍麗華也隨即反擊指出，從委員的薪水到推派方式，高金素梅都在說謊，不斷吐出那些只有支持者才會受騙的話，真是可悲政客。

高金素梅提到，原民會有16位族群委員，每一位族群委員代表一個族群，這一屆16位族群委員有14位是伍麗菙、陳瑩推薦，這不是她自己說的，而是透過原民會提供的資料得知的。

高金素梅進一步透露，其中14位委員是伍麗華、陳瑩的特助、主任、選舉樁腳，月領10萬，年薪135萬，這樣的人事安排，讓她直言，根本是在霸凌14個原民族群的同胞。

為此，高金素梅也提案修《原住民委員會組織法》，將主委改為山地／平地輪流當、委員改為無給職，並已於昨日三讀通過，她認為，這樣的制度設計是目前最好的共識。

▲無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

然而，伍麗華在修法三讀過後隨即親上火線回擊，高金素梅身為一個「原住民立委」都敢自我閹割這種涉及族群權益的法律，讓她悲傷憤慨的是，「他們完全無視於放在每一位立法委員表决器旁的『各民族議會聲明』，甚至在發言台上再次藐視侮辱民族議會的聲明。」

伍麗華接著痛批，高金素梅不斷在臉書、質詢台赤裸裸地說「伍麗華特助國家養」，這是在說謊，事件的真相是，族群委員是由主委任命的，從第一屆華加志主委到夷將主委，都是直接提供族群委員名單報行政院核備。

伍麗華直指，反倒是過去的族群委員，發現很多跟高金素梅關係密切的人，有助理的太太，也有地方的樁腳，明明每一位族群委員，都可以查到推薦單位，高金素梅卻選擇污衊，甚或有可能造假資料，因此，之後不排除對高金素梅提告。

此外，伍麗華駁斥，高金素梅不斷在發言中，散佈族群委員領10幾萬高薪，事實是，16個族群委員每位實領約6萬1，再扣除房租，有的甚至只剩下4萬。

最後，伍麗華感慨，從頭至尾，大家根本聽不出任何修法的正當性，原本只需要修正遴選機制，高金素梅卻用造謠、污衊、潑髒水的方式掩飾，還連手藍委鄭天財，一直在講那些連自己都不相信的話，不斷吐出那些只有自己支持者才會受騙的話，真是可悲政客。

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關鍵字：

高金素梅國民黨伍麗華民進黨原住民原住民委員會原民會

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