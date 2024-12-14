雙城論壇陸委會否決陸媒來台　許宇甄：民進黨比共產黨還要共產黨

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台北上海雙城論壇將於17日登場，但陸委會限制大陸媒體以及論壇官方代表入境，引發箝制新聞自由質疑。國民黨立委許宇甄轟，陸委會限制陸方媒體以及論壇官方代表入境，民進黨對待新聞自由和言論自由的做法真的比共產黨還要共產黨。

許宇甄表示，2014年兩岸在北京舉行陸委會主委王郁琦與國台辦主任張志軍的會談，當時陸方禁止台灣部分媒體參加，台灣各界對陸方限制新聞自由採訪不以為然，陸委會隨即發表聲明，呼籲陸方尊重新聞自由。時任民進黨發言人林俊憲對媒體表示，「中國嚴重違反新聞自由、國際公約及台灣基本價值，民進黨譴責政府軟弱，呼籲陸委會強力爭取讓所有媒體隨行採訪。」反觀即將舉行的雙城論壇，如今卻是「陸委會」限制陸方媒體以及論壇官方代表入境，民進黨對待新聞自由和言論自由的做法真的比共產黨還要共產黨。

許宇甄指出，今年言論自由日，賴清德參加鄭南榕紀念活動時，極為推崇「百分之百言論自由」；賴清德當時還引用修昔底德的話，「幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇氣」諷刺的是，八個月後，賴清德卻讓陸委會限制部分大陸官員、媒體來台參加雙城論壇，賴清德吹捧的言論自由原來只是唬人口號，而此種做法是當年民進黨所批評的箝制新聞自由、限制言論自由。

許宇甄批評，民進黨黨綱主張保障新聞自由，但實際作法卻是雙重標準。民進黨政府為了鞏固政權，先是關了電視台，如今為了杯葛雙城論壇的舉行，大小動作不曾間斷，現在又使用「小人步數」，限制媒體入境採訪，禁止市台辦主任隨團來台開會，民進黨政府嘴巴說要堆疊善意，粗暴的作為只會加深雙方的敵意螺旋，不利兩岸交流。

許宇甄強調，賴清德就任總統後，兩岸官方的對立加劇，互動幾乎停擺，現在只能透過城市交流進行互動，雙城論壇成了兩岸互動少數連結之一，民進黨若連這個溝通之橋都要毀棄，勢必再壓縮兩岸理性往來的空間。兩岸需要多元溝通管道，累積善意空間，製造和解對談契機，若連十多年來的雙城論壇都要遭受民進黨政府打壓、限制，無疑是在向陸方釋放終止交流訊號，無疑將兩岸交流推向死胡同，呼籲陸委會、國台辦都應保留理性對談的空間，一起為促進兩岸和平而努力。

