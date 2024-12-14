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一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

▲▼台北市副市長林奕華。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者陳家祥翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國台辦13日下午證實，台灣3名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。對此，陸委會、海基會晚間皆向對岸喊話要求儘早放人。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時要求放人，也呼籲海基會、陸委會全力協助救援，而近日雙城論壇要舉辦，既然北市府說交流總比不交流好、透過論壇增加兩岸理解，也藉這樣交流平台表達台灣人民心聲，為這些一貫道人士向中國抗議。

對於遭中共關押的3名一貫道國人，陸委會、海基會除公開呼籲要求中共放人外，海基會副董事長羅文嘉也建議，台北市長蔣萬安在雙城論壇期間要求中共放人。而北市副市長林奕華今受訪時則未具體回應，僅反酸，期待羅文嘉趕快扮演好該有的角色，「否則這就代表，也許他們跟對岸溝通的管道可能是全部都沒有了。」

對此，吳思瑤表示，台灣是自由國家、中國完全相反，中國不斷透過宗教要兩岸交流、透過各類宮廟穿梭兩岸滲透台灣社會，在中國應當也享有自由權利的一貫道徒，怎麼會在中國就被抓起來？且依中國法規，相關人員會面臨嚴厲法律制裁。

吳思瑤指出，中國說一套做一套，一邊說要交流一邊侵害台灣人權，一邊說要學術正向對話，又隨時限制台灣人民自由，說一套做一套就是中共本質，呼籲海基會、陸委會全力協助救援，也呼籲中國，雙城論壇不是要辦了？說交流總比不交流好、透過論壇增加兩岸理解，請中國理解，世界上每個人都享有信仰自由，這是普世價值。

吳思瑤質疑，為何在中國要受制於不當法規、戕害人民權利？要求放人，不要再持續威脅台灣人民自由，希望雙城論壇主辦方的北市府，也藉這樣交流平台表達台灣人民心聲，為這些一貫道人士向中國抗議，宗教自由應該被百分百保障，這些統戰傷害台灣人民伎倆，民眾越來越清楚。

陸委會強調，中共這一年來已多次對我方赴赴陸之宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰，「台灣民眾應該認清，在中共的體制下，中國大陸沒有宗教自由。中共只會假借宗教交流之名，對台統戰滲透，絕不樂意台灣宗教人士在中國大陸宣揚傳教。陸委會再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。」

海基會也說，一貫道是合法宗教組織，何來邪道會門，在台信眾也有數百萬，難不成這些信眾都是邪道組織成員，「請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。」

「組織、利用會道門破壞法律實施罪」規範於大陸刑法第三百條，「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施。」情節嚴重可處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
 

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