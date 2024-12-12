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「機車改排氣管」未認證開抓！噪音超標最高罰3萬　新制元旦上路

▲明年起機車改裝排氣管未認證 基隆首次最高罰1萬3800。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲車輛改裝排氣管未經過認證，累犯最高可罰3萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許敏溶、李姿慧／台北報導

不少汽機車改裝排氣管造成擾人噪音。環境部表示，民眾車輛若改裝排氣管，應購買合格認證產品或自費進行噪音檢測，未變更登記，交通部可依法最高處1800元罰鍰，若噪音超標，則環保局最高可處3600元罰鍰，並限期改善，新制將在明年元旦起實施。另車輛製造違規噪音，累犯可持續加倍裁罰，最高上限3萬元。

為了從源頭管制車輛噪音，環境部推動「改裝排氣管（替換用消音系統）認證」。環境部表示，民眾若安裝「非原廠（改裝）排氣管」，應購買「噪音合格認證排氣管」產品或「自費委託環境部許可噪音實驗室」進行噪音檢測。

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環境部提醒，若民眾未變更登記，交通部可根據道交條例，處以新台幣900至1800元罰鍰；若噪音值超標，環保局則可根據噪音管制法第26條，處以1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。等於最高可罰5400元。

此外，根據現有《噪音管制法》，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧行為時，首次違反可裁罰6000元，再次違反將持續加倍裁罰，累犯最高可罰3萬元。環境部提醒民眾，若要改裝排氣管，應購買合格認證產品或自費進行噪音檢測，以免受罰。

交通部則表示，今年1月18日已公告修正《道路交通安全規則》，將機車排氣管變更納入檢驗項目，並給予1年緩衝期，納入定檢新制2025年1月1日起正式實施，未來使用非環境部認證排氣管，將可依《道路交通管理處罰條例》處以900元至1800元罰款，並通知進行臨時檢驗。

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