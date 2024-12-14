旅宿不再提供一次性備品！環境部5大新制懶人包　碳費正式開徵

▲碳費徵收從明年元旦開始，台灣正式邁入排碳有價時代。（圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

環境部公布2025年元旦新制。首先是從元旦起實施碳費徵收制度，我國正式邁入排碳有價時代。民眾改裝車輛排氣管需經過認證，未變更登記且噪音超標最高可罰5400元。另外，旅宿業者不得提供小於180毫升的液態盥洗及保養用品。《ETtoday新聞雲》整理5項主要新制提供給民眾參考。

實施碳費徵收制度

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環境部明年重大政策或措施當中，最受外界關注是實施碳費徵收制度。環境部根據氣候變遷因應法發布碳費制度三項子法，並公告「碳費徵收費率」，從明年元旦起生效，代表我國正式邁入排碳有價時代。

環境部表示，碳費徵收內容包含：徵收對象、收費方式、減量指定目標等，其中費率包含：一般費率及優惠費率，期透過碳費徵收之經濟誘因，鼓勵徵收對象加速且大幅採行具體溫室氣體減量措施，以爭取適用優惠費率，並促進達成國家溫室氣體減量目標。預期碳費徵收對象為281家公司（共計500廠），預估到119年最多可減量3800萬公噸碳排。

限制旅宿業一次性用品

因應全球旅遊減塑倡議，明年1月1日起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，像是洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，也不能在營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用，但SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍。

環境部表示，預估一年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於一年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。

改裝排氣管要認證

為從源頭管制車輛噪音，環境部實施改裝排氣管認證，民眾安裝「非原廠（改裝）排氣管」，應購買「噪音合格認證排氣管」產品或「自費委託環境部許可噪音實驗室」進行噪音檢測。若未變更登記，交通部可處900至1800元罰鍰；若噪音值超標，環保局可處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。根據現有規定，累犯最高可罰3萬元。

▲明年起改裝排氣管要認證，未變更登記且噪音超標最高可罰5400元 。（圖／嘉義縣政府提供）

加強露營場污水管理

為減少露營場污水未經收集處理逕行排放影響整體水質，環境部針對水污染管制區內露營場，產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理或委託廢水代處理業處理者，要求業者應收集並設置建築物污水處理設施處理，預計明年3月1日起實施。

增訂飲用水PFAS標準及管理規定

全氟及多氟烷基物質（PFAS）屬於持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，如進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮。環境部為因應國際管制趨勢，提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）標準及相關管理規定，確保全民飲用水安全及品質，明年1月起主管機關加強水質抽驗，對不符者要求提報計畫及改善。