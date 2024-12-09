2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

▲未來2波變天，先暖後冷。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

先回暖再降溫，中央氣象署表示，11日（周三）白天前，環境風場偏東風到東南風、全台回暖，感受溫暖舒適，之後東北季風增強、冷空氣再度南下，氣溫逐漸下降，12日（周四）後一天比一天還涼，預估周末全台溫度將明顯下降，低溫恐下探10度以下。

氣象署預報，明天（10日）台灣附近環境為偏東風，降雨方面，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、大台北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及金澎為多雲到晴，東北部有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，各地早晚天氣仍涼，預測各地低溫約14至19度，高溫在北東25度左右，中南部仍達28度，日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周天氣將有2波變化「先暖後冷」，氣象署指出，11日白天前全台回暖、感受溫暖舒適，但入夜起到13日（周五）鋒面掠過北部海面，後方東北季風增強影響，冷空氣再度南下，水氣再增，降雨集中在迎風面北部及東北部，宜蘭有局部較大雨勢，且整日偏涼冷，高溫略降4、5度，其他地區早晚涼冷。

▲更強冷氣團接力報到下探10度以下，體感恐只有9度。（圖／NCDR）



到了14日（周六）大陸冷氣團接力南下報到，氣象署提醒，溫度將再度下降，感受明顯，這波降溫15至16日（周日到下周一）影響最明顯，水氣稍減少，預測台北站低溫13度，北部及東北部最低溫下探11至12度，尤其新竹、苗栗一帶因近山區，比都會區冷，可能出現低於10度的低溫，目前預報體感溫度約9度，中南部則也只剩約14度與前幾日高溫28度相比，寒冷感受明顯。

天氣風險公司分析未來一周天氣，提醒民眾周末有機會有更強、入冬第二波冷氣團來襲，預估北部低溫下探13度，將明顯感受寒冷。

●周二～周三（12/10～12/11）：東北季風減弱，各地氣溫逐日回升

北部及東半部逐日好轉趨勢，周三為本周氣溫回溫高點，預測各地高溫約23至27度，低溫約17至19度。

​

●周四～周五（12/12～12/13）：東北季風將再度增強

北部及東半部位於迎風面，天氣將轉為陰有雨，白天高溫也將再次下降至20度左右。

中部及南部天氣影響不明顯。

​

●周末（12/14～12/15）：更強的乾冷空氣接力南下

北部低溫可能降至13至14度，這波冷空氣有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。

空曠地區輻射冷卻效應，極端低溫可能再低1至2度。

​

●下周一（12/16）：預估冷氣團的強度會持續到週一白天才逐漸減弱。