　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來2波變天，先暖後冷。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

先回暖再降溫，中央氣象署表示，11日（周三）白天前，環境風場偏東風到東南風、全台回暖，感受溫暖舒適，之後東北季風增強、冷空氣再度南下，氣溫逐漸下降，12日（周四）後一天比一天還涼，預估周末全台溫度將明顯下降，低溫恐下探10度以下。

氣象署預報，明天（10日）台灣附近環境為偏東風，降雨方面，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、大台北山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及金澎為多雲到晴，東北部有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，各地早晚天氣仍涼，預測各地低溫約14至19度，高溫在北東25度左右，中南部仍達28度，日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周天氣將有2波變化「先暖後冷」，氣象署指出，11日白天前全台回暖、感受溫暖舒適，但入夜起到13日（周五）鋒面掠過北部海面，後方東北季風增強影響，冷空氣再度南下，水氣再增，降雨集中在迎風面北部及東北部，宜蘭有局部較大雨勢，且整日偏涼冷，高溫略降4、5度，其他地區早晚涼冷。

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲更強冷氣團接力報到下探10度以下，體感恐只有9度。（圖／NCDR）

到了14日（周六）大陸冷氣團接力南下報到，氣象署提醒，溫度將再度下降，感受明顯，這波降溫15至16日（周日到下周一）影響最明顯，水氣稍減少，預測台北站低溫13度，北部及東北部最低溫下探11至12度，尤其新竹、苗栗一帶因近山區，比都會區冷，可能出現低於10度的低溫，目前預報體感溫度約9度，中南部則也只剩約14度與前幾日高溫28度相比，寒冷感受明顯。

天氣風險公司分析未來一周天氣，提醒民眾周末有機會有更強、入冬第二波冷氣團來襲，預估北部低溫下探13度，將明顯感受寒冷。
●周二～周三（12/10～12/11）：東北季風減弱，各地氣溫逐日回升
北部及東半部逐日好轉趨勢，周三為本周氣溫回溫高點，預測各地高溫約23至27度，低溫約17至19度。

●周四～周五（12/12～12/13）：東北季風將再度增強
北部及東半部位於迎風面，天氣將轉為陰有雨，白天高溫也將再次下降至20度左右。
中部及南部天氣影響不明顯。

●周末（12/14～12/15）：更強的乾冷空氣接力南下
北部低溫可能降至13至14度，這波冷空氣有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。
空曠地區輻射冷卻效應，極端低溫可能再低1至2度。

●下周一（12/16）：預估冷氣團的強度會持續到週一白天才逐漸減弱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
一片肉色！泰100男同志「只穿內褲」大開性愛趴　超狂身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

疏運滯沖繩「榮耀號旅客」 　交通部協調再增逾千個機位

剛繳費5天補習班傳倒閉！29名家長討240萬元　葉瑋庭替夫回應了

桃乃木香奈打卡「寧夏夜市」秀合照　粉絲直接搭訕

山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

12月「超強運四生肖」　專家：財運亨通　事業迎高峰

冷氣團周末衝台「溫度3段式變化」　北部最凍體感剩9度

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

高鐵女乘客水淋小孩　母反擊礦泉水倒她頭

脫了！徐巧芯「穿運動內衣」聲援陳玉珍　嗆吳沛憶、黃捷假女權

周杰倫主動CUE「憲哥」本尊回應了　吳宗憲還原恩怨：不是賣他一人

2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

疏運滯沖繩「榮耀號旅客」 　交通部協調再增逾千個機位

剛繳費5天補習班傳倒閉！29名家長討240萬元　葉瑋庭替夫回應了

桃乃木香奈打卡「寧夏夜市」秀合照　粉絲直接搭訕

山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

12月「超強運四生肖」　專家：財運亨通　事業迎高峰

冷氣團周末衝台「溫度3段式變化」　北部最凍體感剩9度

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

LED路燈汰換成生態照明　環保照明守護馬祖雌光螢

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

相關新聞

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

防10級強陣風！氣象專家吳德榮提醒，周六至下周二清晨有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率；最新歐洲模式周六晚間8時模擬圖顯示，850百帕零度線在北部近海，最新美國模式同時間模擬圖則顯示，850百帕零度線非常接近北部陸地。

氣象署晚間發布強風特報　多地慎防10級強風

氣象署晚間發布強風特報　多地慎防10級強風

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團天氣風險公司

讀者迴響

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面