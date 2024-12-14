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一票不敢充！手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　內行解釋了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少旅館除了附設插座，還有USB孔，這樣不用轉接頭就可以直接用線充電。就有網友表示，曾在某財團法人附設的接待會館住了一晚，把手機接到床頭的USB充電孔時，手機卻跳出「您是否要同步備份到此裝置？」話題引發討論，其他網友分享自己的解決方法。

有網友在Threads表示，當時他把手機接到床頭的USB充電孔，手機卻不是跳出充電通知，而是詢問「您是否要同步備份到此裝置？」才發現該USB Port裡頭有安卓（Android）裝置。

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原PO忍不住提醒，USB線不要亂買便宜貨或不知名品牌，「我現在USB線是都買有牌子的了，希望比較安全。常在手機用行動支付或者數位銀行，要小心USB線及充電頭的選擇。」

看到貼文後，不少人都紛紛留言，「客運火車的充電孔、旅途中免費WIFI也要小心」、「外面的野生USB不要用，永遠自己帶插頭再接線」、「公共的用來充行動電源就好」、「還是自己帶充電頭吧！」

不過，就有網友指出，「USB線比較好的都有晶片，不過如果不放心，可以找只有充電功能的線（資料傳輸腳位bypass或沒接），但功率好像都比較低。」

話題引來內行解釋，現在支援高功率的 Type-C 傳輸線中，都要求有可讀取傳輸線傳輸能力的晶片，「蘋果線裡面甚至要求，要有跟蘋果官方購買的已經繳了版稅的認證晶片，傳輸線裡面有晶片已經不是什麼特別的事情，還是要相信並注意手機裡面的安全性通知吧！」

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