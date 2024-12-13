3年零違規肇事！17位優良職業駕駛獲表揚　公路局長：足堪表率

▲公路局公開表揚17名優良職業汽車駕駛人。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

公路局今(13日)上午舉行「113年度優良職業汽車駕駛人」頒獎，運輸業表現優異的17位優良職業汽車駕駛人獲表揚，獲獎者除了3年內無交通違規和肇事紀錄之外，5年內也不能涉及刑罰犯罪行為。公路局長陳文瑞表示，他們是守護道路交通安全的無名英雄，足堪表率。

公路局今日表揚17名優良職業駕駛，公路局長陳文瑞致詞時表示，要獲得優良職業汽車駕駛人這項殊榮，除了3年內無任何交通違規及肇事紀錄之外，5年內也不能受有期徒刑以上刑罰之宣告及不良素行，才具有參與評選之資格。「這些表現傑出的優良職業駕駛人，守法重紀，是道路交通安全維護上默默付出的無名英雄，足堪表率。」

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陳文瑞強調，提升交通安全及完善交通運輸環境是公路局不斷精進的目標，感謝所有獲獎人員在促進道路交通安全上的辛勞貢獻，因為他們的付出，不僅守護了用路人的安全，也為社會帶來更多的溫馨與祥和，同時也期待有更多人的參與，共同創造更安全且友善的用路人環境。

公路局說明，今年當選的498位優良職業汽車駕駛人，包括公路汽車客運業49人、遊覽車客運業42人、計程車客運業44人、小客車租賃業代僱駕駛3人、汽車貨運業240人、汽車貨櫃貨運業65人及汽車路線貨運業51人及受僱機關團體駕駛人4人。

公路局指出，498位當選人是從44.6萬各類汽車職業駕駛人中脫穎而出的優良職業汽車駕駛人，公路局舉辦頒獎典禮，由17名代表獲表揚，期望社會大眾多給職業駕駛朋友們多一些鼓勵與掌聲。