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12歲外甥女夢想「10年後成功進台積電」！工程師舅舅呆了

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電有「護國神山」封號。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有求職網年初做了「青年勞工甘苦談與人生夢想」的調查，公布青年勞工的夢想職業，男性心目中前三夢幻職業分別是網紅、科技工程師、房東；女性心目中前三夢幻職業則是社群小編、網紅、空服員。就有網友看到12歲外甥女十年後的夢想竟是「成功進入夢寐以求的公司──台積電」，忍不住驚呆，貼文引發熱論。

一名工程師在Threads發文，分享外甥女的聯絡簿，只見小女生以「十年後…」為主題寫了一段期許，「十年後的我是22歲，而我成功進入我夢寐以求的公司──台積電。」

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▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲外甥女的夢想讓工程師舅舅看傻。（圖／原PO授權引用）

小女生還表示，會努力學習半導體相關技術，適應高壓環境，展現專業與責任感，為成為業界頂尖人才奠定基礎。這讓身為工程師的原PO也看呆，「我以為現在的小孩只想當練習生or 網紅。」

貼文瞬間引發熱議，「身為在裡面的人，覺得妹妹的夢想很神奇」、「12歲這樣文筆很好欸！但22歲還在讀大學」、「會這麼成熟的，家裡應該也有工程師。」「不要適應高壓環境啊！這樣會寵出很多慣老闆，Z世代的責任是整頓職場！」

也有人打趣，「十年後：人為什麼要上班？」、「十年後進去會想要給當年的自己賞一巴掌」、「十年後：嗚嗚嗚我要辭職。」還有網友忍不住直讚姪女的手寫字，「那個字跡是12歲的小孩寫的嗎」、「12歲這個字體好成熟的感覺」、「只注意到12歲的字很漂亮。」

※本文獲原PO授權引用。

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