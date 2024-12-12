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美列預算移除華為中興設備　陸：停止將經貿問題政治化、武器化

▲華為,華為禁令。（圖／路透）

▲美NDAA編列預算移除華為及中興在美國的網路通信設備。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國「國防授權法（NDAA）」將向美國電信公司撥款30多億美元，用以移除應用在美國無線網路的大陸華為和中興通信設備，以應對安全風險。對此，大陸商務部發言人何亞東表示，美方指稱中國信息通信產品構成安全風險，毫無事實依據，「中方堅決反對美方泛化國家安全概念，違反市場經濟和公平競爭原則，干擾中美企業的正常經貿合作。」

▲大陸商務部發言人何亞東。（圖／翻攝央視）

▲大陸商務部發言人何亞東。（圖／翻攝央視）

何亞東呼籲，「希望美方尊重事實，停止將經貿問題政治化、武器化，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。」

美國眾議院於當地時間12日以281票贊成、140票反對的結果，通過預算高達8950億美元的國防授權法，送交參議院審議後，預計將在美國總統拜登（Joe Biden）卸任前簽簽署通過。

美國聯邦通信委員會(FCC)表示，移除不安全設備的預算成本為49.8億美元，但美國國會此前僅通過19億美元的預算，因此，126間小型網路公司更換設備的計劃仍面臨30.8億美元的資金缺口。

據了解，華為及中興的無線網路設備主要分佈於美國鄉村地區，代表美國小型電信業者的鄉村無線協會曾呼籲，禁用華為等大陸企業的設備，或拆除大陸企業建置的設備，將導致部分美國小型電信業者倒閉，也可能使美國鄉村民眾面臨通信不順暢、費用提高等問題。

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