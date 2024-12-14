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強化醫院自主防災應變能力　南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，郭綜合醫院由副院長許豪斌率領各級幹部與會，會中藉由簡報介紹醫院內之建築物之結構、環境、相關防災設施設備及員工應變模組等，使與會之消防人員均能對於郭綜合醫院可以有更進一步的認識，對於災害搶救上有相當之助益。

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消六大隊指出，醫院收容人數眾多且住院患者中很多是行動困難或依賴維生設施者，如遇到緊急災害發生，尤其是在夜間有限人力下進行災害搶救疏散是一項考驗，平時如何強化醫療機構人員安全環境之管理，災時迅速動員人力減災，協助病患及家屬緊急逃生疏散是一項重要的議題。

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防災共識營會議中，消防局人員亦對於醫院內原有建築物區劃環境、應變作為給予建議，使醫院在建構安全環境上可以更進一步，讓院內之醫護人員及病患的安全可以得到更多的保障。而會議上最重要的是雙方藉由討論建立共同之防災語言，例如院內有多座樓梯，由雙方共同擬定其編號，並於樓梯明顯處所進行標示及註明使用樓層等，如遇災害時，藉由共同防災語言，可以縮短許多溝通時間，讓救災更為迅速，期能有效將傷害降至最低。

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，醫院收容人數眾多且多為避難弱者，因此消防局為幫助醫院等護理機構減災，積極輔導推動其自主防災，目的就是幫助醫院建立安全環境、落實平時各項防災準備工作，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，針對醫院、護理、養護場所等避難弱者的收容場所，平常除了要加強消防安全設備的檢查，提昇防火安全與緊急避難的自主應變能力；更應該加強風險辨識、移除災害發生的關鍵因子、進行應變措施的有效性評估並加以簡化，讓所有的人員於發生火災時才能在第一時間內立即做出有效的應變反應，將災害的風險降至最低。

▲台南市消防局第六大隊13日下午至郭綜合醫院辦理防災共識營，強化醫院自主防災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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