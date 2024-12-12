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南消永續創新　 安全守護台南歷史古城

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，保持傳統消防精神基礎下，融合現代科技與管理，讓消防工作在台南城市發展過程中提供更強大的保護，具重要關鍵角色。

消防局長李明峯感謝黃偉哲市長上任以來，在推動市政中非常重視消防員的福祉，致力提升消防員工作環境和福利，表達對消防員辛勞與支持。

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防署2024年針對各級消防機關評核消防工作9大項（火災預防、危險物品管、火災搶救、火災調查、民力運用、緊急救護、救災救護指揮、特搜及訓練）等類別，榮獲消防工作自主評核「特優」成績，為6都中唯一9大項榮獲特優之縣市，且在遠見雜誌公共安全與消防面向台南市每十萬義消人數為18549人，多年蟬聯6都第1，實屬不易。

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

去年特搜大隊積極參與國家搜救隊伍認證檢測，由內政部消防署評核通過中型搜救隊伍認證，持續接力在今年8月更榮獲通過重型搜救隊伍國家認證，為未來重型救援任務打下堅實基礎，除承擔大台南市民生命安全之重任外，與中央擔負共同執行國際人道救援任務。

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局配合台南市400周年展開一系列居家訪視、社區鄰里宣導、校園宣導、火災演習等活動，來提高市民的安全意識，也宣導推廣裝設住宅警報器、用火用電安全、防範一氧化碳中毒及燃氣熱水器遷移補助，並自114年度起擴大住宅用火災警報器補助對象，增列「中低收入戶」及「12歲以下兒童」為補助對象。統計今年因住警器成功運作減災火警案件22件，成功逃生29人。

台南市精進救災指揮體系，配合中央補助及民間捐贈資源，汰換各式救災車輛及購置裝備器材，將消防系統持續深化科技創新，加強與社會各界合作，以消防機器人、無人機、智能滅火系統等自動化與人工智慧（AI）技術，提升災情預測和災害現場的指揮效率，並規劃建置本市119資通訊設備多重異地備援備份中心，讓火災件數逐年下降；在黃市長任內執行12導程心電圖統計8845件中，成功救回489人，持續配合「韌性國家醫療整備計畫」政策，來強化到院前緊急救護裝備與量能，維護市民生命財產安全。

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也相當重視協勤民力，在中央與地方合作下，精進義消訓練與裝備，調高義消救災誤餐費及出勤代金，強調與社區、企業、學校等各界協作；另外也積極推動符合臺灣在地需求的「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），在2024年9月間完成轄內8隊T-CERT建置及培訓133人，結合民間力量與提升防災韌性，成為政府防救災之重要夥伴。自2025年起至116年增補477人，逐步降低外勤同仁每月超時服勤時數，紓緩消防人力不足情形。

▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年3月第三救災救護大隊將軍分隊新建工程開工，預計2026年度完工，同時在11月第六救災救護安平分隊新建工程完工，即將於2025年初正式啟用，工程榮獲「台南市第6屆工程優質獎」殊榮；另外，2024年度接續新建第五救災救護大隊文賢分隊；第四救災救護大隊（含南科分隊）及特搜大隊（含特搜分隊）；第七救災救護大隊及德興分隊等辦公廳舍，並增建龍崎消防救護站，改善消防辦公廳舍無障礙設施及老舊廳舍修繕。

市長黃偉哲強調，台南身為台灣第一個城市，自上任以來，結合過去歷任市長政績，在市府團隊共同打拼下，我們做得更好的前提下，承諾讓市民過得更好，也是消防團隊的使命。

 ▲台南市消防局2024年度執行火災預防、災害搶救、緊急救護等業務，守護台南城市發展過程中提供更強大的保護。（圖／記者林東良翻攝，下同）
消防局長李明峯表示，今年在見證台南400周年的歷史時刻裡，消防團隊整合消防資源，以智慧消防系統、數據分析及災害預測等技術持續守護，突破艱難全力以赴，向前邁進，讓台南成為兼具傳統與創新共融之無災城市。

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