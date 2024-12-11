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柳營尖山埤渡假村結合南消一大隊　舉辦大量傷病患緊急處置演練

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境，目的是檢驗各相關單位在面對突發蜂群攻擊事件時的反應速度、協同作戰能力及應急救援效能。

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

演習模擬發生於尖山埤渡假村內的一場戶外旅遊活動中，當地遊客突遭遇虎頭蜂群攻擊，造成至少15名遊客受傷，其中部分傷者因蜂螫出現過敏反應，情況危急。演習設置了多個傷病情境，並針對不同層級的傷者進行處置。

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次大量傷病患演練南消第一大隊有建立指揮架構、狀況評估與通報、動線與區域配置、快速檢傷分類、傷病患醫療處置及後送等5大項目。初步將患者檢傷分類後，對紅、黃卡傷患需先行急救處置，並展開後送急救。大量傷病患的處置，主要是如何把有限的救護資源做最有效且合理的分配，讓災害的傷亡人數降到最低。

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，此次演習彰顯了尖山埤江南渡假村在應對突發自然災害方面的優異應急處置能力，也展示了消防局等相關單位的協同作戰精神。未來，當地將繼續加強對旅遊區域的安全管理，確保遊客在享受美麗景點的同時，也能夠擁有一個安全的旅遊環境。

▲南消一大隊11日上午於柳營尖山埤渡假村，舉辦大規模傷病患緊急應變處置演練，模擬因虎頭蜂攻擊造成超過15人受傷的緊急處置情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，此次演習成功檢驗了在面對突發事件時的應急處置能力。消防隊員的迅速反應及專業救援確保了傷者的安全，並有效避免了更大規模的傷害。消防局也強調，未來將繼續加強針對虎頭蜂等自然災害的應急演練，提升各單位的應變能力。

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