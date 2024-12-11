台南東區公寓火災　南消七大隊消防安全設備及時滅火

▲台南市東區利東街某8樓公寓，12月11日約下午3時51分發生火警，6樓有濃煙竄出，消防人員及時以室內消防栓滅火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區利東街某8樓公寓，12月11日約下午3時51分發生火警，6樓有濃煙竄出，火警發生時屋內無人，該樓住戶聽聞警報設備作響及時逃生，所幸並無造成人員傷亡。

火警第一時間出動大隊部、崇善、東門等各式車輛12車29人前往搶救，該棟公寓6樓處有濃煙，到達門口時已有濃煙竄出，由於大門深鎖，消防人員迅速破門並立即使用室內消防栓進行滅火，火勢於5分鐘內撲滅，消防人員馬上進行排煙及殘火處理。

由於火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓大樓住戶聽到示警後立即逃生、報案，才沒有造成人員傷亡。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，此次警報器在這次事件中發揮了極重要的作用，及時發現火災，提供了寶貴的逃生時間，室內消防栓更第一時間供給消防搶救人員撲滅火災，更加突顯消防設備定期檢修和維護之重要，以能確保其正常運作。

消防局長李明峯表示，大樓依法設置消防安全設備並維護，能及早發現且有效阻隔火災，防止火勢擴大，避免憾事發生。

第七大隊呼籲市民朋友務必留意家中用火用電安全，浴室抽風機異常，使用延長線時不可綑綁，以免通電時溫度升高造成電線過熱起火，用電量較大之電器（冷暖氣機、微波爐、電磁爐、烤箱、電鍋等）應避免以延長線共用同一組插座，以防高負載產生危險，防範火災發生。