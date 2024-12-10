祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

▲祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈台南市消防局救災指揮車1輛、災情勘查車1輛及救災裝備器材1批，由副市長葉澤山受贈，並代表市長黃偉哲回贈感謝獎牌及獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為發揚媽祖慈悲為懷、庇護眾生的精神，祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈台南市消防局救災指揮車1輛、災情勘查車1輛及救災裝備器材1批，消防局10日舉行捐贈儀式，由副市長葉澤山受贈，並代表市長黃偉哲回贈感謝獎牌及獎座。

現場並舉辦車輛、救災器材的解說及演練，立委陳亭妃及市議員許至椿、陳怡珍、沈震東也到場見證。

市長黃偉哲表示，感謝祀典大天后宮、全台媽祖功德會及各委員、會員的鼎力支持，熱心挹注社會資源。本次祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災指揮車、災情勘查車及救災裝備器材一批予消防局，選在祀典大天后宮受贈，是台灣媽祖信仰很重要的地方，發揚媽祖慈悲為懷、庇護眾生的精神。期望透過本次捐贈喚起社會上更多善舉，共同打造幸福宜居城市。

副市長葉澤山指出，火災很有可能在短時間內造成大量傷亡，感謝祀典大天后宮曾主委、全台媽祖功德會及各委員的付出，透過捐贈消防相關器材車輛予消防隊及消防兄弟使用，可以在第一時間搶救需要幫助的生命，對消防有很大的助益，也讓市民安全更有保障。

消防局指出，本次捐贈之車輛及救災裝備器材具有實用性，總價值近新台幣1,100萬元，各式車輛裝備不僅可進行災害指揮、勘查及搶救等任務，救溺勤務也可將救生艇拖至災害現場，對消防人員救災工作執行有莫大幫助，保障市民財產安全。

台灣祀典大天后宮，俗稱「台南大媽祖廟」，是台灣第一座官建媽祖廟，大天后宮供奉的主神，也就是俗稱的媽祖婆，是台灣民間的宗教信仰中最普遍的神明。大天后宮主委曾吉連表示，希望能透過媽祖指示，為消防盡一份心力，讓這批裝備對消防人員有助益，進而保障市民居家安全。

全台媽祖功德會表示，眾會員都認同消防人員為社會、人民辛苦犧牲奉獻精神，符合媽祖功德會及媽祖「慈愛、悲憫、寬容、親和」之信念，希望本次捐贈能對消防人員有所幫助。