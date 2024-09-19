累積23萬人次！癌篩檢率六都外居冠　王惠美率赴英交流預防醫學

▲彰化縣長王惠美率團到英國訪問。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣推廣萬人健檢活動已長達19年，篩檢項目整合7大癌症和9種慢性病，已累積23萬人次，癌篩檢率排名六都外居冠，已成為全台健康競爭力的領先者，縣長王惠美縣長昨(18日)率團出訪英國，拜訪英國血清銀行及牛津大學與國際頂尖專家交流生物醫學大數據創新模式以及癌症防治策略。

縣府首日訪問的主要對象為英國血清銀行創辦人及執行長兼首席研究員Professor Sir Rory Collins (羅利 柯林斯爵士教授)及其團隊。會議中，羅利 柯林斯爵士教授分享英國血清銀行在生物醫學大數據管理、科研創新及運營管理方面的創新模式，並展示機構透過產官學合作在提升數據質量和研究發展方面的成果，以及在業務運營和國際合作中的成功案例。

王惠美一行亦與全球知名癌症流行病學專家Richard Peto（理查 佩托爵士教授）教授會晤，深入探討癌症預防及控制的國際最新研究趨勢。理查·多爾大樓是牛津大學專門進行癌症與慢性病流行病學研究的重要科研中心，以英國著名流行病學家 Richard Doll爵士教授命名，他因首度發現吸菸與肺癌的因果關係而聞名，這一發現徹底改變全球對吸菸與健康風險的認知。

衛生局表示，Richard Peto（理查 佩托爵士教授）教是國際知名的流行病學家，專長於癌症與慢性疾病研究，並對全球公共衛生有重大貢獻，特別在癌症預防與控制方面影響深遠。Richard Peto教授的研究著重於揭示吸菸、飲食、環境等風險因素與癌症之間的關聯，他開創了統合分析方法，對臨床試驗和流行病學的統合分析和實證醫學以及對全球癌症防治策略產生深遠影響。

王惠美指出，彰化縣推行萬人健檢，具有發展成醫學大數據資料庫的實力與潛力，英國血清銀行生物醫學大數據管理、科研創新及運營管理方面的成功案例可以作為未來，結合國際生物醫療公衛跨領域等學者專家的合作，發展AI與精準公衛之參考。

王惠美強調，在AI的時代，這些癌症篩檢的資料都可以建立資料庫，提供國內外公共衛生和醫藥學者進行更深入的研究，她將要求衛生局儘速建立縣民健康數據資料庫，整合各種篩檢資料，早日開放供學者研究，找出和縣民健康有關的因素，提早進行各種防範措施，以提升縣民的健康。