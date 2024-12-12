TPASS 2.0常客優惠「明年1／14起搶先登錄」　早鳥加碼回饋10%

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃推出中央版TPASS 2.0常客優惠，交通部長陳世凱透露，明年1月14日起開放民眾登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠，另民眾若更換行政院版TPASS 2.0卡，再加碼增加回饋10%至明年底。

交通部規劃推出TPASS 2.0優惠，新增地方版短天數定期票，以及中央版常客優惠，交通部長陳世凱表示，TPASS通勤月票推出後，對每天搭乘的通勤客比較划算，真正加入通勤月票大多是每天搭的旅客，但有些常客，一個月可能搭11次、15次或18次可能沒有意願加入，未來希望把這一塊也納入。

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陳世凱表示，他預計明年1月14日宣布推出TPASS 2.0版常客優惠細節，1月14日當天民眾就可以登錄TPASS 2.0會員，2月1日起開始累計搭乘次數，一個月累計後就會有回饋額度，首波預計明年3月25日起開始回饋，民眾搭乘台鐵或其他交通運具外，常客優惠將在原有交通運具優惠下再優惠。

明年起TPASS 2.0不僅有常客優惠，陳世凱表示，屆時也將規劃早鳥優惠，明年1月14日起到明年底民眾若選擇更換行政院版TPASS 2.0卡，除原本常客優惠外，還會再加碼回饋10%。另現有綁定TPASS電子票證也可登錄使用常客優惠，但僅行政院版卡片才有加碼10%優惠。

陳世凱指出，TPASS 2.0優惠為現在所有使用TPASS交通運具都可以使用，全台都可一體適用，目前已經有70萬人使用TPASS通勤月票，希望未來可以更增加，不過成長實際數字目前還無法估算，預算將從現在的200億元特別預算中支出，若特別預算不足，將找其他辦法，未來也規劃採公務預算推動。