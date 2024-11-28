賴清德消弭職場到校園霸凌！喊強化心理健康韌性　誓不漏接任何人

▲總統賴清德主持第二次「健康台灣推動委員會」會議。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

面對近期勞動部職場霸凌事件，總統賴清德28日召開第二次「健康台灣推動委員會」會議時表示，今年推動的心理健康支持方案，將適用年齡擴大，給青壯世代更多的支持，三個多月來已服務超過2萬人。他強調，強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間，從職場到校園，乃至社會的每個角落，我們政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

賴清德致詞時表示，從上次會議過後，衛福部也在陳時中政委的督導下，逐步推動各項政策。例如，在10月初，成立了三大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」三大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。

賴清德說，今天的會議，將先由衛福部報告，「第一次委員會議列管事項辦理情形」。接著，由衛福部及教育部聯合報告，「提升民眾心理健康韌性」，最後再由衛福部報告，「強化癌症防治策略」。

賴清德表示，世界衛生組織曾經闡明，「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。

賴清德說，因此今年推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持。政策推動三個多月來，已經服務超過2萬人次。

不過，賴清德也表示，在強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間。從職場到校園，乃至社會的每個角落，我們政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

除了心理健康，賴清德指出，癌症已經連續42年，是國人十大死因之首，政府已經設下目標，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一。

因此，賴清德表示，必須擴大篩檢，精進治療。去年，政府補助的五項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。

賴清德說，明年增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。此外，也規劃成立「癌症新藥基金」，明年將由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模，來提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。

同時，賴清德也說，政府也積極推動基因檢測及精準醫療，例如，次世代基因序檢測，已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略。他相信，從前端擴大預防篩檢，到後段精進治療，將能有效對抗癌症，讓國人更健康。