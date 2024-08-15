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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

300億租金補貼延長至115年　擴大補貼戶數至75萬戶

▲▼內政部國土署長吳欣修。（圖／記者陶本和攝）

▲內政部國土署長吳欣修。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

內政部15日於行政院會報告「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」執行情形。原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至115年外，113年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於114年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬戶。

內政部長劉世芳表示，111年7月正式實施的「300億元中央擴大租金補貼」專案，從一開始合格戶數約28萬，到今（113）年7月底止，受理逾80萬戶，核定補助已達60.7萬餘戶，顯示補貼覆蓋率持續擴大，支持民眾減輕租屋負擔的成效顯著。其中，逾5成是單身青年核定戶數，2成是新婚及育有未成年子女之家庭，3成是經濟弱勢及社會弱勢族群，且透過相關滿意度調查，高達7成民眾滿意租金補貼政策。

劉世芳指出，本專案將延續申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請及年滿18歲即可申請等簡政便民措施，鼓勵租屋民眾踴躍申請，讓政府資源能夠照顧更多租屋族，並強調除辦理擴大租金補貼外，也會持續興辦社會住宅及包租代管等政策，以建構多元且完整的居住支持體系，紓解民眾住的需求，實現安居樂業願景。

內政部提醒，300億元中央擴大租金補貼，無論是線上或紙本皆可提出，若有相關問題也可在週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線（02-7729-8003），將有專人提供服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢。

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