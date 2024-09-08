月薪4萬每月慘見底！上班族喊「正常嗎」　全場秒懂：還活著很強

網搜小組／劉維榛報導

明（2025）年最低工資將從月薪2萬7470元，調漲至2萬8590元。而一名網友直呼，他薪水4萬來算，光是扣掉每月日常所需，就已經見底，根本存不到錢，因此求問是否正常？文章曝光後，全場點頭感嘆，「4萬的話我不止見底，還負債」「你還能活著我覺得已經很強了」。

一名網友在PTT表示，他薪水3萬多元，四捨五入算4萬元，扣掉每月日常開銷，讓他哀喊「幾乎都見底欸，完全存不到錢，這樣是正常的嗎？」

底下網友紛紛點頭感嘆，「一個月才4萬怎麼活」、「你還能活著我覺得已經很強了」、「現在物價4萬是能存什麼錢」、「沒見底才不正常」、「南部4萬還行，北部5萬都不夠」、「貧窮線已經被拉到3萬了」、「4萬的話我不止見底，還負債」、「基本工資都快3萬，每月見底正常」。

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也有人直呼，除了物價高漲，繳育兒費、房貸導致成為月光族，「物價上漲」、「我5萬也見底，你不孤單，小孩好燒錢」、「現在的人光房貸就不止4萬了」、「我朋友月薪6萬，扣勞建保實領5萬多，房租1萬，吃飯15K，交通等雜支15K，再花個10k吃一次高級青魚，然後年終用來繳稅剛好見底」、「房租、吃飯、交通、保險費、購物，平均3萬還算不太浪費」。