旅宿業缺工「外籍生聘僱期擬修法延長」　周永暉：明年元旦上路

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國人瘋出國，旅行社和航空業營收亮眼，唯獨旅館業慘衰退，交通部長陳世凱今受訪時表示，旅館業除訂房率外，還有個關鍵問題是缺工，已跟觀光署協調出方案協助旅館業。觀光署長周永暉表示，將修改要點開放外籍生投入旅宿業工作和實習拉長為1年，且得再申請增加1年，明年元旦上路。

今年8月上市櫃觀光產業營收出爐，與疫情前2019年相比，旅行業成長14.4%、交通業含航空成長18.6%，唯獨旅館業衰退15.1%，主因是國人瘋出國、國旅衰退。

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交通部長陳世凱今受訪時表示，觀光署對旅館業協助許多，今年較特殊，旅館業除了住房率問題外，還有個關鍵問題就是缺工，旅館業相當辛苦，已經跟觀光署協調出方案，要協助旅館業振興，也希望國外旅客多來台灣玩，針對旅宿業缺工也跟勞動部協調跟協商，爭取僑外生加入旅宿業工作，缺工問題將可達到一部分緩解。

觀光署長周永暉今出席台灣永續觀光論壇受訪時表示，旅宿業缺工涉及層面比較多，譬如飯店業若開放外籍勞工，飯店也是服務業，其他服務業百工百業是否比照辦理，對行政團隊來說，要整體慎重考慮。

周永暉指出，目前也提供很多方式協助旅宿業，譬如本國勞工先行和二次就業，另還有外籍生，過去到旅宿業實習為6個月，經過跟經濟部協商，考慮各行業一致性，觀光署將訂要點，希望可以拉長為1年，大學四年制可以實習1年，實習後若願意再提申請且表現也很好，可以再加1年，將朝該方向來推動，因涉及法規變更和法制作業，一般作業時間為3個月，預計明年元旦上路。