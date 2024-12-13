　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲當時有機上乘客拍攝到鳥類被捲入飛機引擎的瞬間畫面，冒出火光 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國航空一架A321空中巴士班機12日從紐約拉瓜地亞機場起飛升空，原定飛行時間不到2小時的這段航程卻突然緊急轉降另個機場，因為有鳥類被捲進引擎，引擎嚴重損壞。依據機上乘客當時拍攝到的畫面，可見引擎噴出火光，直呼「我以為我要死了」。

紐約郵報報導，這架1722號班機原本預計飛往北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），但因發生鳥類被捲進引擎的狀況，緊急改降甘迺迪國際機場（JFK International Airport）。

當時有機上乘客拍攝到鳥類被捲入飛機引擎的瞬間畫面，噴出火光，看得令人膽顫心驚。當時坐在機翼附近座位的乘客直言，「我看到兩團火光，我以為我要死了，只能祈禱」，另一名2寶爸則是覺得可能遇上墜機事件，腦海第一時間冒出來的人就是孩子與妻子。

另外，也有旅客說，「我當時真的覺得會死，超害怕，那時有發生幾次小爆炸，然後還看到火」。

紐約與紐澤西港務局指出，這起事件造成引擎嚴重損壞失效，只能使用次要引擎提供動力，所幸班機順利安全降落在甘迺迪國際機場。美國航空事後透過聲明表示，整起事件並未造成人員傷亡，班機被重新安排至13日起飛，並為乘客提供住宿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2私校遭勒令「停招停辦」
「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人
台鋼搶詹子賢！　優渥條件曝光
韓籍啦啦隊大軍壓境　籃籃被消失回應了
LAWSON日本總部喊「在台灣無展店計畫」！旅日達人：繼續看
大規模解僱台灣員工！股價一路跌　自救買庫藏股8000張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

空姐機上突發送白蠟燭　女收下遇「恐怖亂流」崩潰：我們會死嗎

彈劾尹錫悅時間表出爐！　南韓國會明下午「提早1小時」表決

韓男闖公寓殺陌生人　「用屍體指紋」貸款上百萬！檢方公開長相

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

空姐機上突發送白蠟燭　女收下遇「恐怖亂流」崩潰：我們會死嗎

彈劾尹錫悅時間表出爐！　南韓國會明下午「提早1小時」表決

韓男闖公寓殺陌生人　「用屍體指紋」貸款上百萬！檢方公開長相

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　台南警嚴懲：拔官調地再停職

翁曉玲稱大陸人有中華民國籍　大法官尪釋憲文「跨時空打臉」

泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全

2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

2024年底「運勢大爆發」TOP4星座！愛情、財運、事業三連勝

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

天氣一冷血壓就失控！他吃藥+健康餐仍降不下　醫用飲食法助達標

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

大谷翔平排第2！日本小學生最希望在鈔票上排名曝

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長怒提告

PPI超預期！　美股連六黑摔超230點

13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

IG女模遭警察「逼露下體」哭了

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦

川普認為「台灣口袋很深」！

更多熱門

相關新聞

川普邀「安倍遺孀」赴美！私人晚宴招待

川普邀「安倍遺孀」赴美！私人晚宴招待

根據《日本新聞網》報導，美國總統當選人川普預計本周末要在佛州的私人莊園與日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠會面，屆時梅蘭妮亞也將一同出席。

空姐突發送白蠟燭　女收下遇恐怖亂流嚇壞

空姐突發送白蠟燭　女收下遇恐怖亂流嚇壞

川普擬先祭軍事力量施壓　阻伊朗製造核武

川普擬先祭軍事力量施壓　阻伊朗製造核武

成人平台撒錢買童貞　Onlyfans網紅秒拒

成人平台撒錢買童貞　Onlyfans網紅秒拒

拜登再援烏克蘭　5億美元方案含海馬士彈藥

拜登再援烏克蘭　5億美元方案含海馬士彈藥

關鍵字：

飛機引擎美國航空北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面