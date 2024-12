鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

▲當時有機上乘客拍攝到鳥類被捲入飛機引擎的瞬間畫面,冒出火光 。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

美國航空一架A321空中巴士班機12日從紐約拉瓜地亞機場起飛升空,原定飛行時間不到2小時的這段航程卻突然緊急轉降另個機場,因為有鳥類被捲進引擎,引擎嚴重損壞。依據機上乘客當時拍攝到的畫面,可見引擎噴出火光,直呼「我以為我要死了」。

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad