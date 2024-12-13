鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

▲當時有機上乘客拍攝到鳥類被捲入飛機引擎的瞬間畫面，冒出火光 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國航空一架A321空中巴士班機12日從紐約拉瓜地亞機場起飛升空，原定飛行時間不到2小時的這段航程卻突然緊急轉降另個機場，因為有鳥類被捲進引擎，引擎嚴重損壞。依據機上乘客當時拍攝到的畫面，可見引擎噴出火光，直呼「我以為我要死了」。

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad — Vanessa Ruffes (@VanessaRuffes) December 13, 2024

紐約郵報報導，這架1722號班機原本預計飛往北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），但因發生鳥類被捲進引擎的狀況，緊急改降甘迺迪國際機場（JFK International Airport）。

當時有機上乘客拍攝到鳥類被捲入飛機引擎的瞬間畫面，噴出火光，看得令人膽顫心驚。當時坐在機翼附近座位的乘客直言，「我看到兩團火光，我以為我要死了，只能祈禱」，另一名2寶爸則是覺得可能遇上墜機事件，腦海第一時間冒出來的人就是孩子與妻子。

另外，也有旅客說，「我當時真的覺得會死，超害怕，那時有發生幾次小爆炸，然後還看到火」。

紐約與紐澤西港務局指出，這起事件造成引擎嚴重損壞失效，只能使用次要引擎提供動力，所幸班機順利安全降落在甘迺迪國際機場。美國航空事後透過聲明表示，整起事件並未造成人員傷亡，班機被重新安排至13日起飛，並為乘客提供住宿。