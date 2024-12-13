成人平台「開價7位數」買童貞！　Onlyfans網紅秒拒：以處女為榮

▲佛州20歲OnlyFans網紅蘇菲在社群擁有上百萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／sophieraiin，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州20歲OnlyFans網紅蘇菲（Sophie Rain）在社群擁有上百萬粉絲追蹤，而自稱仍是處女的她，日前有成人網站開價7位數報酬，希望她能獻出「初體驗」。

綜合外媒報導，身為基督徒的蘇菲，儘管在OnlyFans擁有上百萬粉絲，但目前仍是處女之身，而她也非常以此為榮。蘇菲說，曾有多間成人內容公司開價希望她能獻出初體驗，但她全都拒絕了，「多家公司其實出價達7位數，但為什麼我要這麼做呢？」

成人直播網站CamSoda曾出價25萬美元（約台幣787.5萬元），邀請她在其平台上舉辦處女秀；除了成人影片公司，OnlyFans的競爭平台Fansly也曾向蘇菲提出了邀約。

蘇菲在各個社群平台都擁有龐大粉絲群追蹤，在TikTok擁有900萬名粉絲，在Instagram擁有500萬名粉絲，在Snapchat則有300萬名粉絲。她先前也曾透露，光是靠經營成人平台OnlyFans就能月入400萬美元（約新台幣1.3億元）。

蘇菲說，即使身為虔誠的基督徒，她對經營OnlyFans毫無異議，「如果這不是我的命定，我現在就不會在這裡了。」她也強調，「我是基督徒。我知道我經營OnlyFans看起來有點奇怪，但在OnlyFans上，我什麼都沒跟別人做過，只有我自己。」

►年收入14億！20歲正妹色色賺比NBA球星多 喊「我還是處女」