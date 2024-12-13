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交通事故死亡達1574人　「桃園市不滿被點名」缺席道安記者會

▲▼交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(13日)公布每周交通事故24小時死亡數據，上周27人死亡，其中最多的區域為國道6人，台南市、宜蘭縣、雲林縣各3人。另外，今年截至12月6日累計死亡1574人，最多5縣市為桃園市、台南市、新北市、高雄市、屏東縣。交通部長陳世凱日前點名道安較差的桃園市出席今日記者會，但桃園以「有事」為由缺席了。

交通部今公布每周交通事故24小時死亡，上周(11月30日到12月6日)整體死亡人數為27人，行人死亡1人，其中縣市部分整體死亡人數最多為國道6人、台南市3人、宜蘭縣3人、雲林縣3人；行人死亡為新北市1人。

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另外，交通部公布113年1月1日至12月6日累計交通事故24小時死亡，整體死亡人數1574人，較去年同期減少97人，減幅為5.8%；行人累計死亡191人，較去年同期減少13人，減幅為6.4%。整體死亡最多前5名為桃園市154人、台南市142人、新北市137人、高雄市130人、屏東縣126人。

至於行人累計死亡，最多前5名為新北市21人、桃園市21人、台中市20人、台南市16人、高雄市16人。

▲▼交通部路政及道安司副司長簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司副司長簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱上周主持道安記者會，針對交通死亡數字點名桃園改善情況差，邀請桃園今日北上參加記者會，交通部日前也正式發文邀請桃園市府，不過桃園副市長蘇俊賓強硬反擊交通部「好歹看一下最新數據」，指桃園市死亡人數雖然偏高，但事故件數和受傷人數都下降，且若以每10萬人死亡數來看，並非最多，桃園死亡人數中也包括公路局管養的省公路事故死亡就佔了3成，更嗆「交通部長化身訓導主任」。

不過，今日桃園市未出席記者會，交通部路政及道安司副司長蔡書彬表示，交通部日前發文正式邀請桃園市來說明改善情況，桃園則回覆已多管道改善道安和防制，在A1類死亡已有顯現，桃園市府告知今日有事情，暫時無法派員出席記者會。

▲▼交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

針對桃園市府質疑境內部分死亡為公路局轄管的省公路，蔡書彬指出，交通安全防制從工程、教育、宣導、監理等多面向著手，省公路如果在直轄市，管養將由公路局和地方政府雙方協議，養護不見得都是公路局，不過中央和地方是夥伴關係，應協力合作，桃園市若有此看法，交通部會請公路局加強轄內管養部分，公路局今年底已經完成2千處省公路路口改善且達標，後續仍會積極推動。

另外，蘇俊賓指交通部「化身訓導主任」，蔡書彬則回應，「沒有什麼訓導主任」，中央和地方攜手合作，是夥伴關係，中央和地方一起來改善；在道安統計上看到比較特殊之處，交通部會分析或是提醒，如果比較明確知道誰負責，就會提醒趕快來做。

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