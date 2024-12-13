尹錫悅完蛋了！支持率只剩11%「再創新低」　75%民眾贊成彈劾

▲尹錫悅12日再度發表談話，如今民調支持率只剩11%。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日發布戒嚴，派軍隊強闖國會與中選會，引發政局與社會動盪不安，即便曾經向執政黨國民力量承諾，將會「退出第一線」，不過卻仍繼續行使總統職權，還表示無論是彈劾、司法搜索都會奉陪到底。如今，最新民調結果已經出爐，尹錫悅的支持率跌至11%，再度創下就任以來的新低紀錄。

根據《韓聯社》，輿論調查公司「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）於10至12日針對南韓全國1002名年滿18歲以上的成年選民進行調查。結果顯示，民眾對於尹錫悅執政的正面評價下跌至11%，比起上周還要低5個百分點，創下2022年5月就任以來的新低紀錄；至於不滿意度則是攀升至85%，同樣創下就任以來新高。

蓋洛普韓國分析，「隨著此次尹錫悅宣布戒嚴，導致政局再度迎來8年前（2016年，彈劾朴槿惠）的彈劾局面，且速度還比上一次來得更快。2016年朴槿惠的施政滿意度，11月初至12月9日國會通過彈劾訴追案為止，6周以來維持在4至5%。」

▲南韓民眾在首爾發動集會，表示執政黨國民力量是「內亂共犯」，要求解散政黨。（圖／達志影像／美聯社）

民調指出，民眾對於尹錫悅執政感到滿意的理由，分別是外交（22%）、宣布非常戒嚴（10%），處決貪污腐敗、用心執政、公正且富有正義與原則（以上皆為4%）。

至於對尹錫悅施政感到不滿的原因，則依序為宣布非常戒嚴（49%）、民生經濟與物價高漲（8%）、全部都做錯了（6%），至於經驗不足或無能、獨斷專行、溝通不足則為5%，而合作與溝通不足、配偶金建希爭議、引發國家混亂則為2%。

此份民調還針對「是否贊成彈劾總統尹錫悅」進行提問，結果顯示高達75%的民眾贊成彈劾、21%反對。

依照地區分布來看，光州與全羅南北道贊成彈劾的民眾比例最高，達到88%，其次為首爾（81%）、仁川與京畿道（79%）、大邱與慶尚北道（62%）。至於依年齡分布來看，18至29歲、40至49歲、50至59歲贊成彈劾的比例皆為86%，其次為30至39歲（82%）、60至69歲（60%），而70歲以上銀髮族群則為49%。

在執政黨國民力量的支持者族群當中，贊成彈劾者為27%、反對彈劾者為66%；而在共同民主黨支持者族群中，贊成彈劾者為97%、反對者為3%。

▲南韓全國金屬工會呼籲逮捕「內亂首腦」尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

另外，對於是否在尹錫悅答應提早下台的情況下，將國政經營委由國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳？只有23%的民眾表示支持，至於反對者比例則高達68%。民調分析，選民大都認為尹錫悅的總統職務應立刻停止，尹錫悅發布戒嚴的行徑屬於內亂罪，且選民對於韓悳洙、韓東勳的信任程度相當低。

在政黨支持度方面，國民力量為24%（比上周低3%）、共同民主黨為40%（比上周高3%），至於祖國革新黨為8%、改革新黨為4%。

對於如今檯面上南韓主要政治人物的信任程度，通過解除戒嚴案的國會議長禹元植為56%、共同民主黨黨代表李在明41%、韓悳洙21%、韓東勳15%。