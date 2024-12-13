「金門大橋工程」獲全球道路成就獎　克服嚴峻條件完工受肯定

▲金門大橋工程獲得IRF「GRAA全球道路成就獎」國際大獎。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

金門大橋是台灣首座長跨距海上特殊公路橋梁，高公局辦理「金門大橋工程」。榮獲2024年全球道路成就獎設計類唯一首獎，今天(13日)於美國奧蘭多舉行的IRF會議中頒發，再讓世界看見「Team Taiwan」。

金門大橋工程獲得IRF「GRAA全球道路成就獎」國際大獎，對國內工程界及金門大橋工程設計及施工團隊為莫大榮耀，今由高公局總工程司郭呈彰及設計監造單位台灣世曦董事長施義芳代表領獎。

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▲金門大橋工程獲得IRF「GRAA全球道路成就獎」國際大獎。（圖／高公局提供）

金門大橋為台灣首座長跨距海上特殊公路橋梁，自烈嶼鄉起點跨越金烈水道，向東連接金寧鄉，全長5.4公里，主橋跨徑達200公尺，其橋塔採在地居民票選的高粱穗心造型，是目前國內最大跨度的脊背橋。

由於金門大橋的興建具備高風險性與高技術性，堪稱工程界的挑戰，施工期間面臨海象不穩、海流流速快、潮汐差異大、堅硬的花崗岩地質等嚴峻條件，難度極高。

▲▼金門大橋成當地新地標，帶動觀光。（圖／高公局提供）

高公局表示，為克服這些挑戰，高公局與承包廠商積極動員大規模船機設備、大型海域平台，藉著達260公里以上運距的長程海上物料運輸管理，同時運用樁帽鋼箱圍堰、預鑄節塊吊裝工法等技術，顯著提升施工進度與效率。

金門大橋通車後，不僅肩負陸路運輸重任，透過整合大小金門醫療資源，提升人道救援能力、照顧離島居民生活。高公局表示，金門大橋同時串聯大小金門，促進區域整體開發和帶動繁榮，提升觀光產業發展，大橋設計以「三分交通、七分觀光」為核心理念，完工後成為當地的意象地標。