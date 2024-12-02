國道事故10個月奪57命「自撞21件」　高公局：分心疲勞駕駛肇禍

▲今年1月30日在國道3號北上364.9公里處，發生遊覽車疑似因疲勞駕駛而自撞。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

國道事故頻傳，高速公路局統計今年1到10月國道已發生57起死亡交通事故，肇事型態屬於「自撞」為21件、占37%，肇因最多為恍神、分心、疲勞駕駛等。高公局呼籲，勿分心或疲勞駕車，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生風險。

今年1月30日中午，國道3號北向364.9公里處1輛空遊覽車疑似因疲勞駕駛偏移擦撞外側護欄、翻落邊坡，駕駛死亡；6月16日晚間，國3北向197.8公里處1輛小客車自撞護欄後翻覆，駕駛疑似分心駕駛且未繫安全帶拋飛死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年6月16日在國道3號北上197.8公里處，1輛小客車自撞護欄後翻覆。（圖／高公局提供）

8月30日清晨，國道1號北向52.6公里處1輛貨櫃車駕駛疑似疲勞駕駛，自撞護欄翻覆，送醫不治死亡。高公局提醒，如同棒球賽，每位球員賽前須養足精神，比賽中每局投、打、守、跑也須保持高度專注，才能一路過關斬將贏得最後榮譽。

高公局表示，行駛國道務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生的風險。用路人駕駛車輛也須遵守速限、專心，勿疲勞開車，才能快樂出門，平安回家。