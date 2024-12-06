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陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

記者黃宥寧／桃園報導

陰謀還是意外？ XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，本月4日凌晨1點多，與從警的謝姓男友從台中地檢署搭乘Uber北上。然而，凌晨3時4分，車輛卻在國道一號北上77公里處，發生嚴重追撞，陳女傷重不治。令人毛骨悚然的是，據高公局國道事故統計，案發時間正值「高危時段」，一旦發生，往往傷亡慘重，致死率最高。

為了讓各界更了解國道交通事故現況及相關防制作為，國道公路警察局根據2023年度轄管路段的A1、A2、A3類交通事故資料，以及交通部道安資訊平台的國道交通事故數據，進行深入分析。

一、事故統計數據
事故總數：46,630件，較2022年度增加17.58%
A1類事故（死亡）：58件，增加5件（+9.43%）
A2類事故（傷害）：3452件，增加421件（+13.89%）
A3類事故（物損）：43,120件，增加6546件（+17.90%）

二、傷亡人數
死亡人數：A1死亡68人（30日內死亡81人），死亡率0.0023人/mvk（與近5年持平）
受傷人數：5744人，受傷率0.1611人/mvk（高於近5年平均0.1298人/mvk）

三、事故時間分佈
A1類事故：46.6%發生於深夜至清晨（22:00-06:00）
A2、A3類事故：多發於日間（07:00-20:00），下午尖峰時段（17:00-19:00）最多

四、A1類事故主因

未注意車前狀態：19件（32.8%）
其他疏失或違規行為：13件（22.4%）
變換車道或方向不當：9件（15.5%）

▲▼ 2023國道 。（圖／記者黃宥寧製）

▲2023年國道事故檢討分析數據。（圖／記者黃宥寧製）

然而，陳梅慧出車禍的時間，正好落在國道A1類事故多發的「深夜至清晨高危時段」（22時至翌日6時），這一時段事故件數占比高達46.6%。

根據陳梅慧遭搜索到死亡時間軸，檢方3日上午指揮警政署政風處和台中市刑大執行搜索，於下午5時許將人帶回市刑大，晚間6時開始制作警詢筆錄，結束後警方詢問謝、陳是否自願到台中地檢署複訊，2人同意，當晚10時許抵達台中地檢署。

檢察官偵訊的3個小時，陳的態度配合，檢察官訊後認無強制處分必要，將其請回，謝男則以3萬元交保。另同案被帶回的還有黃姓、蕭姓區塊鏈領域的業者，以及1名證人，這3人也被請回。

謝、陳是情侶關係，2人結束偵訊後，於4日凌晨1時許離開台中地檢署，搭乘Uber離去，孰料於凌晨3時4分許行經國道一號新竹段時，遭到追撞，導致陳女重傷身亡，謝男無生命危險。

根據高公局統計，雖然這段時間車流量較少，但駕駛人往往因疲勞駕駛、注意力不集中或道路視線不佳而引發事故，致死率也明顯高於其他時段。陳梅慧的不幸身亡，或許並非外界揣測的「陰謀論」，而是純粹的意外悲劇，再次凸顯了該時段的高風險特性，令人不勝唏噓。

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