潮州警加強臨檢桌遊店+麻將館　查獲2起無照駕駛案

▲潮州警分局12日晚加強路檢及臨檢桌遊店等場所 。（圖／潮州警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州警分局12日晚上針對轄內6家桌遊店及麻將館執行擴大臨檢及路檢勤務，查獲無照駕駛2件，展現維護地方治安決心。

潮州警方表示，近來桌遊店、主題餐廳及麻將館如雨後春筍般出現，有的打著休閒娛樂口號，卻是掛羊頭賣狗肉，私下卻從事百家樂、妞妞等賭博行為，並僱用年輕妙齡女子擔任荷官，來招攬顧客上門賭玩，而賭博不僅對個人造成健康和財務上的傷害，還容易引發其他犯罪行為，對社會治安亦構成嚴重威脅。

潮州警分局為壓制不法氣焰，宣示打擊犯罪、嚴懲不法的決心及強化各項治安維護工作，昨晚動員分局27名警力，由分局長林明波帶隊，以具體行動執行擴大臨檢勤務，除於重要路段實施路檢外，更針對轄內6家桌遊店及麻將館，進行全面掃蕩。

林分局長表示，賭博行為對社會治安影響甚鉅，絕不容許有非法經營賭博行為，並將持續運用第三方警政，強力掃蕩類似此易為犯罪滋生之場所。而「治安沒有最好，只有持續做好」是警察不斷努力的目標，警方隨時有做好治安維護之萬全規劃準備，有信心、也有能力維護社會治安，給民眾一個安全、和諧的環境空間；打擊不法無假期，絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序行為影響社會秩序。