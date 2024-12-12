屏東內埔警掃蕩詐騙集團！今年已逮65人　成功查扣1092萬

▲內埔警分局長郭譯隆分析詐騙手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子聽信詐騙集團保證投資股票獲利的騙術，先匯款百餘萬元給對方指定帳戶，對方佯稱有獲利誘他加碼，他信以為真，向子女及親友借款近千萬元，欲到銀行再度匯款時，行員發覺有異，連絡內埔警分局員警到場，即時拆穿對方騙術，成功阻詐。

內埔警分局配合內政部警政署「打詐儀錶板」，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓民眾第一時間了解詐欺犯罪趨勢，真實呈現詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額，召開轄區「詐騙趨勢防治措施」記者會，特別針對今年1-11月詐騙案件發生現況分析，並提及該案例，提醒民眾「保證獲利就是詐騙」。

經統計，內埔警分局今年度1-11月份，共發生645件詐騙案，財損金額達1億9628萬5949元；分析其中詐騙手法前5名依序為：假投資(占19.84%)、假網拍(占10.54%)、中獎通知(占10.69%)、騙取金融帳戶卡片(占8.52%)、假借銀行貸款詐財(占4.96%)、解除分期付款(占11.16%)。

內埔警方表示，11月間，轄內被害人在假投資詐騙、假交友(徵婚詐財)、解除分期付款(騙賣家)、假求職及中獎通知等五大類案件，損失3736萬8443元，其中又以假投資詐騙案件財損金額占比最高，案件數占9.43%。又因轄有2所大專院校(屏科大及美和科技大學)，故20-29歲被詐騙人高達37.73%，被騙類型多為中獎通知、解除分期付款及假網拍詐騙。

打擊詐騙集團為現在治安重點，今年迄今，內埔警分局已偵破詐欺集團8件、65名不法成員，查扣不法所得1092萬5300元，更超過去年，未來擴大打擊詐欺不法集團和追緝不法所得行動，配合平時阻詐作為，守護治安及民眾財產所得。

內埔警分局長郭譯隆為降低詐騙案發生，持續推動警勤區勤查入戶宣導，今年迄11月份，已執行3668戶，約60％，經分析轄內9月至10月受理詐欺案件102件，較7月至8月受理詐欺案件138件減少36件，案件數減少了約5.71%。

另有鑒於這類詐騙案件危害民眾財產甚鉅，已和金融機構建立「金融機構防詐聯繫網絡」，今年以來攔阻成功件數有23件，總金額達1078萬6296元。針對各村里也建立各「村里防詐聯繫群組」，針對所轄兩件大專院校成立「防詐緊急應變小組」，望藉由分層分眾的宣導方式，深化全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。