無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

▲里港警分局23日起再執行無號誌路取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升駕駛人行經無號誌路口停看來車、減速慢行等觀念，防制無號誌路口或閃光號誌路口的交通事故，里港警分局特針對車輛在這些路口未停讓的違規行為，規劃於12月23日起執行交通大執法，藉以提升路口行車安全。

里港警分局今年以來針對無號誌路口未停讓作為，已開出620張告發單，籲請用路人遵守，確保交通安全。

交通組組長林中安表示，閃光號誌以及停、讓標誌、標線明確區分道路幹道與支道，遇有閃紅號誌及停止標誌、標線時，幹道車須減速慢行，支道車須減速至完全停止，確認無車輛通過後再開；遇有「讓」之標誌標線時，支道車則須減速慢行或停車讓幹道車先行通過，方能再開。

另在無號誌路口，或沒有設標誌、標線或號誌區分支線道、主線道時，「少線道」應禮讓「多線道」先行；而車道數相同且同為直行車或轉彎車時，「左方車」應禮讓「右方車」先行，且「轉彎車」應禮讓「直行車」先行。

温基興分局長呼籲，車輛未依規定停車再開之認定標準，以「車輛未於路口停止線前完全停止後再行起駛」為主要判別依據。特別提醒用路人看到停標誌（線）、閃光紅燈時，車輛應減速接近，一定要先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，認為安全時方得續行，期望透過這次大執法行動，提升民眾的交通安全意識，共同營造更安全的行車環境。