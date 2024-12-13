　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

▲里港警分局23日起再執行無號誌路取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局23日起再執行無號誌路取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升駕駛人行經無號誌路口停看來車、減速慢行等觀念，防制無號誌路口或閃光號誌路口的交通事故，里港警分局特針對車輛在這些路口未停讓的違規行為，規劃於12月23日起執行交通大執法，藉以提升路口行車安全。

里港警分局今年以來針對無號誌路口未停讓作為，已開出620張告發單，籲請用路人遵守，確保交通安全。

交通組組長林中安表示，閃光號誌以及停、讓標誌、標線明確區分道路幹道與支道，遇有閃紅號誌及停止標誌、標線時，幹道車須減速慢行，支道車須減速至完全停止，確認無車輛通過後再開；遇有「讓」之標誌標線時，支道車則須減速慢行或停車讓幹道車先行通過，方能再開。

另在無號誌路口，或沒有設標誌、標線或號誌區分支線道、主線道時，「少線道」應禮讓「多線道」先行；而車道數相同且同為直行車或轉彎車時，「左方車」應禮讓「右方車」先行，且「轉彎車」應禮讓「直行車」先行。

温基興分局長呼籲，車輛未依規定停車再開之認定標準，以「車輛未於路口停止線前完全停止後再行起駛」為主要判別依據。特別提醒用路人看到停標誌（線）、閃光紅燈時，車輛應減速接近，一定要先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，認為安全時方得續行，期望透過這次大執法行動，提升民眾的交通安全意識，共同營造更安全的行車環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
書房火災來不及逃！陸37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕
第三次世界大戰將近！　巴西靈媒預言：非傳統戰場衝突
韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓熱跳〈APT.〉
幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　她當場崩潰
害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫回應了
劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子警攜手社會局　「行動式老人福利服務車」宣導反詐騙

潮州警加強臨檢桌遊店+麻將館　查獲2起無照駕駛案

屏東縣加強冬至火鍋應景食品抽驗　42件全部合格

跨年何處去？聽音樂會抽5.4萬住宿卷　還買一送一

嘉義地檢農會宣導反賄選　呼籲勿假借年節名義招待出遊餐會

無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

韓國新人氣天團EVNNE來台　黃偉哲丟彩蛋1221不見不散

2024桃園閱讀節　體驗閱讀市集與好書交換樂趣

屏東憲兵隊+後憲荷松協會捐血活動登場　獲19萬cc鮮血

移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯　品嚐多元文化風味

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

朴子警攜手社會局　「行動式老人福利服務車」宣導反詐騙

潮州警加強臨檢桌遊店+麻將館　查獲2起無照駕駛案

屏東縣加強冬至火鍋應景食品抽驗　42件全部合格

跨年何處去？聽音樂會抽5.4萬住宿卷　還買一送一

嘉義地檢農會宣導反賄選　呼籲勿假借年節名義招待出遊餐會

無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

韓國新人氣天團EVNNE來台　黃偉哲丟彩蛋1221不見不散

2024桃園閱讀節　體驗閱讀市集與好書交換樂趣

屏東憲兵隊+後憲荷松協會捐血活動登場　獲19萬cc鮮血

移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯　品嚐多元文化風味

川普擬先出招！加強軍事施壓　阻伊朗製造核武

馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

健身房一票「美背、深溝妹」他練到苦笑！妹子們驚曝：可以看

美東罷工升溫！美西線15日要漲2000美元　SCFI上漲5.67%

台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

航班過境費每架多收3500　明年3月實施「年收入增6億元」

賓士「AMG性能電動休旅」預告！馬力破千匹、4門轎跑明年同步亮相

從小被霸凌到大「露齦笑」！　牙冠增長術讓女子獲新生

超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

日救護車「打滑自撞」！　心肺停止8旬翁到院後宣告死亡

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

緝獲上千名詐欺成員查扣近42億元

高齡自願繳回駕照　桃園監理站送全聯禮券

公所課員接獲詐騙電話　趕緊報警拆穿阻詐

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

台日高校棒球對抗賽邀您15日來台南熱血應援！

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎接候鳥度冬

南消一大辦理工廠實地踏勘消防機器人亮相

台南2000千多張紅單重複開民眾抓狂！

桃園住戶線上填寫「就是要你管」　可抽大獎

新北某國中11天連2起墜樓！學生洗版換校長　教育局回應了

屏東縣農漁會改選 屏東檢警調動起來了

2025桃園農產月曆免費放送

更多熱門

相關新聞

「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬

「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬

車城鄉陳姓女子接獲戶政科員電話，指其弟打算辦理戶籍資料去銀行開戶，但她根本沒有弟弟，對方稱匯2萬元便可解決遭人冒用問題，她懷疑遇到詐騙集團報警，恆春警分局員獲報趕到，拆穿該騙局。

男子細故揮刀砍傷鄰居 遭眾人壓制逮獲送辦

男子細故揮刀砍傷鄰居 遭眾人壓制逮獲送辦

屏東內埔警掃蕩詐團　今年已逮65人

屏東內埔警掃蕩詐團　今年已逮65人

新北議員曝擬揭員警遭霸凌案　控警察局長帶人「包圍」

新北議員曝擬揭員警遭霸凌案　控警察局長帶人「包圍」

北投警攜手家屬成功阻詐　保住700萬血汗錢

北投警攜手家屬成功阻詐　保住700萬血汗錢

關鍵字：

里港警察無號誌路口取締

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面