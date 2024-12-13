「弟弟要辦戶籍資料」屏東女險被騙2萬　恆春警成功阻詐

▲車城分駐所所長黃元劭、警員孫志高、張伊琳阻止陳女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

車城鄉陳姓女子接獲戶政科員電話，指其弟打算辦理戶籍資料去銀行開戶，但她根本沒有弟弟，對方稱匯2萬元便可解決遭人冒用問題，她懷疑遇到詐騙集團報警，恆春警分局員獲報趕到，拆穿該騙局。

恆春警分局車城分駐所日前接獲報案，陳姓女子稱於家中接獲詐騙電話。所長黃元劭、警員孫志高、張伊琳到場了解，得知陳女接獲一通電話，對方自稱係戶政事務所科員，有位男子自稱為陳女的弟弟，欲申請陳女之戶籍謄本以便去銀行開戶，但是她根本沒有弟弟，該假冒戶政事務所科員稱，對方擁有報案人之身分證資料，陳女匯款兩萬元便可以幫忙解決遭人冒用名義申請戶籍謄本問題；她擔心個人資料是否外流且深怕自己遭冒名開戶，趕緊報警求助。



黃所長等3員耐心地向她解釋對方是詐騙集團，對方表示擁有其身分證資料僅係常用之騙人伎倆，利用報案人之恐慌感騙取金錢，她才恍然大悟，並感謝警方的耐心勸阻，才未造成財產損失。

恆春警分局表示，屏東縣警局積極推動「入戶宣導」，讓民眾了解最新詐騙手法，目前已初具成效，提醒大家切勿輕易相信任何陌生來電，提領大量現金交予他人，如有任何疑慮，可向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以免受騙，並牢記一聽、二掛、三求證原則，方可守住財產，讓詐騙無所遁形。