Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光　用戶色色最愛看這款

▲Pornhub公布今年洞察報告，分析使用者品味。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

成人影視網站Pornhub公布年度洞察報告，今年全球搜尋量最多的A片主題是「變態」（hentai），泛指具有日本動漫風格的情色內容，「全世界人們對於此類內容的興趣越來越大，包括電玩角色、動畫風格角色、3D動畫等。」

根據報告，今年全球搜尋量最高的「變態」已經連續4年位居榜首，在美國更是取代了2023、2022、2019、2017年的第一名蕾絲邊（lesbian）。

接下來，全球搜尋量第2至6名的A片主題，依序為熟女（milf）、菲律賓女性（pinay）、蕾絲邊、肛交（anal）。其中，熟女更是長年位居全球搜尋榜的前三名。

▲Pornhub指出，人們對於A片的興趣與品味，受到多種因素影響。（示意圖／CFP）



在全球搜尋趨勢之中，人們對於「人妻」有著巨大興趣，「成熟、50歲以上」搜尋量激增至385%，「出差」成長到331%、「豐滿曲線」多達251%，「偷情」也增長到211%。

至於Pornhub的全球最大客群，美國位居榜首，其次為法國、菲律賓、墨西哥與英國。

Pornhub每年都會分析數十億次的訪問紀錄，分析全球使用者的品味與喜好。發言人表示，「這些品味通常被流行文化、世界事件、對於性的態度變化所定義。嚴格來說，你在這裡看到的不完全是Pornhub，而是主流媒體的代名詞。」