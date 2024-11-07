不准色色！川普上任「色情產業憂遭終結」　AV女星揭原因

▲川普上任之後的施政方向，備受國際關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨候選人川普勝選之後，保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導的「2025年計畫」（Project 2025），再度引發關注。許多人擔心，這恐怕導致A片產業的終結。

「2025年計畫」是一份900頁的藍圖，主張大幅改革聯邦政府，包括削減部分聯邦機關、大規模擴張總統權力等。此外也主張色情作品與戀童、厭女、成癮、女性剝削、心理健康惡化有關，「色情作品應該被禁止」，生產及散播者也應該被監禁。

儘管川普宣稱與「2025年計畫」無關，但該計畫的背後推動者，很多都是他第一任期的盟友或官員，因此這個說法未被外界廣泛採信。

▲川普支持者之中，許多人立場傾向保守派。（圖／達志影像／美聯社）



紐約《新聞週刊》（Newsweek）指出，若要禁止A片，必須經過最高法院裁定。在1972年的「米勒訴加州案」（Miller v. California）之中，美國最高法院裁定，憲法第一修正案保障色情內容的言論自由，只要它通過「三交叉淫穢測試法」（three-pronged test），被一般社會大眾認為屬於合宜範圍，並且根據各州法律，不明顯具備冒犯性，或有文學、藝術、政治或科學價值即可。

不過，現今的美國最高法院右傾，保守派大法官占多數，2022年6月已經推翻確認憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），如果未來又將裁定一項關於A片的新訴訟，恐怕不僅導致A片產業終結，性教育及演藝娛樂圈也會有很大一部分內容受限。

如果在川普政府之下，性愛場景被最高法院裁定是淫穢且非法的，風靡全球的各大著作及影視作品，恐怕都不復存在，包括「柏捷頓家族」（Bridgerton）、格雷的五十道陰影（Fifty Shades of Grey）、權力遊戲（Game of Thrones）。

美國知名AV女優沃德（Maitland Ward）接受TMZ採訪時也說，川普再次當選總統，對於蓬勃發展的A片產業來說，恐怕不是好兆頭。她解釋，「宗教右翼站在他那一邊」，而且他們「惡名昭彰地反對色情」，「許多川普支持者都是敬畏上帝的人，他們看不起A片產業。所以，他不太可能幫A片明星太多忙。」