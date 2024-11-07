北韓士兵沉迷A片！　赴俄作戰「首次自由上網」卯起來狂看

▲北韓10月起派兵援俄，引發國際關注。圖為平壤閱兵慶祝90周年建軍節。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

北韓10月初開始派兵援俄，據悉兵力可能達到上萬人。但如今消息指出，北韓部隊抵達俄羅斯之後，人生第一次能夠自由上網，導致大量士兵沉迷於A片。

英國記者、《金融時報》首席外交評論員拉赫曼（Gideon Rachman）在X發文，「一個通常可靠的消息來源告訴我，部署到俄羅斯的北韓士兵，以前從來無法不受限制地上網。因此，他們正在如飢似渴地狂看A片。」

太陽報、紐約郵報報導，根據北韓網路使用情況的最新調查，該國人民只能訪問28個網站，而且大多數都充滿國家宣傳、國家領導人的新聞。由於此數據只更新到2016年，無法得知過去8年的變化，但平壤已於2015年全面禁止A片網站，包括PornHub、YouPorn，因此可以肯定的是，北韓人民幾乎不可能透過網路接觸到A片。

不過，美國國防部發言人、陸軍中校迪茨（Charlie Dietz）被問及此事時表示，「儘管這聽起來很有趣，我無法證實北韓人的上網習慣，或在俄羅斯的『課外』虛擬活動。」他表示，五角大廈更關注支持烏克蘭、解決區域安全問題，以及北韓是否涉入俄羅斯的軍事行動，「至於上網，這個問題最好直接問莫斯科。」