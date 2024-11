北韓士兵沉迷A片！　赴俄作戰「首次自由上網」卯起來狂看

▲北韓10月起派兵援俄,引發國際關注。圖為平壤閱兵慶祝90周年建軍節。(圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

北韓10月初開始派兵援俄,據悉兵力可能達到上萬人。但如今消息指出,北韓部隊抵達俄羅斯之後,人生第一次能夠自由上網,導致大量士兵沉迷於A片。

英國記者、《金融時報》首席外交評論員拉赫曼(Gideon Rachman)在X發文,「一個通常可靠的消息來源告訴我,部署到俄羅斯的北韓士兵,以前從來無法不受限制地上網。因此,他們正在如飢似渴地狂看A片。」

太陽報、紐約郵報報導,根據北韓網路使用情況的最新調查,該國人民只能訪問28個網站,而且大多數都充滿國家宣傳、國家領導人的新聞。由於此數據只更新到2016年,無法得知過去8年的變化,但平壤已於2015年全面禁止A片網站,包括PornHub、YouPorn,因此可以肯定的是,北韓人民幾乎不可能透過網路接觸到A片。

不過,美國國防部發言人、陸軍中校迪茨(Charlie Dietz)被問及此事時表示,「儘管這聽起來很有趣,我無法證實北韓人的上網習慣,或在俄羅斯的『課外』虛擬活動。」他表示,五角大廈更關注支持烏克蘭、解決區域安全問題,以及北韓是否涉入俄羅斯的軍事行動,「至於上網,這個問題最好直接問莫斯科。」

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.